Eesti Laulu ankeet. An-Marlen

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Aasta tagasi parandasin vanaisalt saadud vinüülimängija ära ja viimasel ajal ainult sellega muusikat kuulangi. Sellel on mingi teine võlu ja muusika saab palju erilisema tähenduse kui lihtsalt Spotifyst iga elutoimetuse taustale muusikat kuulata. Ja ma ei väsi kordamast, et kõige lemmikum plaat, mida ma ikka ja jälle kodus olles peale panen, on Ouu "Värvides". Eriti vinüüli pealt. Ta on kuidagi nii lihtne, vaimukas ja ilus samal ajal. Teda on huvitav kuulata, kui tahad süveneda ja ta võib ka taustaks mängida, kui tahad omi asju teha. Igatahes kogu kompott.

Läbi aegade lemmikumaid plaate, mille vinüüli endale ka hiljuti ostsin, on Mari Jürjensi ''Kord saan''. Puudutab mind ikka ja jälle südamepõhjani ja seda meeldib üksi kuulata.

Mis sulle eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Veidral kombel on mul praegu, nädal enne finaali hirm täitsa ära kadunud. Kuu aega tagasi oli see laes. Ma arvan, et lihtsalt selle tõttu, et see on otse-eeter ja tavalisest esinemisest võib-olla erinev. Kontsertil oled enne närvis ja peale esimest lugu on see maandatud, saad järgmised kümme laulu rahulikult nautida. Finaalis on sul see kolm minutit ja pead kogu oma energia sinna sisse ära mahutama, minu jaoks on see niivõrd lühike aeg.

Meil on olnud päris pikk ettevalmistusaeg, et veider on lausa mõelda, et finaal nii varsti toimub. Mul on meeletult toetav tiim ja seetõttu lähen finaalile vastu rahuliku südamega. Eks enne lavale minekut tuleb pisike närv niikuinii, see käib asja juurde ja ju näitab, et asi läheb korda.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Kindlasti Lenna lugu "Rapunzel" aastast 2010. Mingil põhjusel on see lugu mul kõige eredamalt meeles. Ma olin sellel aastal pisike, 11-aastane tüdruk ja ju ma unistasin juba siis, et kunagi saaksin ka nii suurel laval laulda. Lugu meeldis mulle väga ja mäletan täpselt kui ilus Lenna välja nägi – printsessikleit, ühele küljele kinni pandud juuksed ja kontsakingad, mis ta oli mikri kõrvale maha pannud, et laulda paljajalu. Nii boss.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Tommy Cashi. Ma arvan, et ta meeldiks eurofännidele väga. Hindan ta kunstis stiilipuhtust ja ma usun, mida ta teeb. See on temalik, omanäoline ja lahe.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

2006. aasta võitja Lordi "Hard Rock Hallelujah".

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab?

Muidugi olen. Ma usun, et kõik, kes konkursil osalevad, mõtlevad sellele. Hetkel aga läheb kogu aur Eesti Laulu finaalile ja proovin võtta ühe sammu korraga. Minu jaoks on see aasta kõige olulisem seda teekonda nautida. See läheb mul tihti peale meelest, aga kuna see lugu on mulle nii südamelähedane, siis tahan olla mõttega kohapeal.

Viimati proovisid Eesti Laulul kätt 2022. aastal looga "Lõpuks muutub". Vahepealsed aastad on olnud sinu kui artisti jaoks olnud päris suured. Kui võrdled tänast ennast kolme aasta tagusega, siis mis kõige rohkem muutunud on?

2022. aasta tundub niivõrd kaugel. Olen tõesti enda loomingus väga palju kasvanud ja ütleks isegi, et leidnud oma kõla ning koha muusikas. Lugu ''Lõpuks muutub'' oli alles minu teine eestikeelne singel ja tollel ajal olin täiesti kindel, et jätkan muusika kirjutamist inglise keeles. Tänaseks on asjad hoopis teistmoodi. Kirjutan emakeeles muusikat just sellepärast, et tahan anda oma panuse meie muusikaskeenesse ning mida rohkem kirjutan, seda mugavamalt ma selles ennast tunnen. Tänu eesti keelele on mul võimalus jõuda kõigini siin armsas Eestis ja see on mulle aastatega väga oluliseks saanud.

Sellel aastal olen võistluses looga, mis on väga minu nägu. Vahepealsed aastad on mind kõvasti küpsetanud ja 2022. aastal olin ma oma muusikas isegi pigem muusikas. Otsisin ennast ja ei tundnud ennast päris kodus. Õnn on täna teha muusikat, mis mulle endale korda läheb ja seda ilusam on näha, kui see ka kuulajatele korda läheb.

Sinu laulus kõlab kaunilt habras eesti keel. Kas oled juba mõelnud, kuidas võimalusel see sama tunne anda Eurovisiooni laval edasi neile, kes eesti keelest aru ei saa?

Käin lauluõpetaja juures, kellega oleme kogu loo rida rea haaval läbi käinud ja toon selle loo sügavuse ja sõnumi endaga finaalis lavale kaasa. Ma usun, et see kõik peitub hääles, pilgus ja liikumises. Selle kallal olen ma palju vaeva näinud, et see esmalt tuua terve eesti rahvani ja kes teab, äkki ka Eurovisiooni lavale.