Eesti Laulu ankeet. Stereo Terror

Mis on teie viimase aja lemmiklugu või -album?

Hehry Uhlgren: Frank ja Nancy Sinatra lugu "Somethin' Stupid". Vaatan praegu uuesti "Sopranosid" ja mulle väga meeldib sarja muusika atmosfäär.

Saku Solin: Viimase aja lemmiklugu on Woodkidi lugu "To Ashes And Blood" telesarja "Arcane" muusikaalbumilt. Mulle väga meeldib selle loo esitus ja fiiling!

Mis teile eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsete?

HU: Ma olen mures, et kas mu kostüüm on ikka piisavalt särav. Ma loodan, et on.

SS: Ma ei ütleks, et millegi üle muretsen, aga ootan elevusega, et näha, kuidas Eesti inimesed meiega pidutsevad. Eesti Laulu finaalist tuleb ka meie seni kõige suurem esinemine, nii et olen väga põnevil.

Milline on teie läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

HU: Ollie lugu "Venom". Lahe lugu, mis minu meelest vääris võitu, aga jäi kahel korral teiseks. Loodan, et ta osaleb kunagi veel ja võidab.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksite?

HU: Gem98. Imelik ja kõhedusttekitav lugu, millel pole suure plaadifirma tuge taga nagu meilgi. Super lahe!

SS: Häid artiste ja laule on palju. Kui peaksin valima ainult ühe, siis Andrei Zevakini ja Karita "Ma ei tea sind". Millegipärast mõjub see mulle päris kõvasti.

Milline on teie esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

HU: Lordi!

SS: Jah, esimene asi, mida ma Eurovisiooniga seoses mäletan, on Lordi etteaste.

Kas olete juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab ja kuidas vaimusilmas välja näeb?

HU: Võimalus esindada oma teist koduriiki Euroopas on ilus mõte. Aga juba Eesti Laulul esinemine on suur au. Aitäh, eestlased!

SS: Võtame üks samm korraga, aga me oleme kindlasti valmis näitama, kui suurejooneliseks me võime asja ajada! Ma arvan, et meie meeskond muretseb sellepärast rohkem kui meie.

Kuidas teie kooslus sündis? Kaua te tegutsenud olete? Kas olete alati rokk- ja tantsumuusikat seganud või olete ka teistes žanrites tegutsenud?

SS: DJ-duona oleme tegutsenud umbes kümme aastat, aga esimese singli andsime välja paar aastat tagasi ja siis alustasime ka artistikarjääri. Kaks sõpra said kokku ja jagasid ühist kirge igasuguse muusika ja heade pidude vastu. Tahtsime jätkata pidude korraldamist, kus ka ise olla tahaksime ja nii kogu meie kontseptsioon sündis. Järgmisel hetkel mängisime peaaegu kõikidel suurte metal-festivalide järelpidude ja suurtes ööklubides.

Kust teie bänd nime on saanud?

SS: Mängisime sõnadega ja tahtsime leida midagi, mis tooks välja, et me oleme duo. Nii et "stereo" oli dj-kontseptsiooni tõttu päris ilmselge valik. Tahtsime nimele ka veidi metal-muusika tausta lisada, nii et mõtlesime välja "terrori". Panime need kaks kokku ja voilá.

Kas võib väita, et teie lugu on saanud omajagu inspiratsiooni ka Käärijä teise koha loost?

SS: Me oleme enda pidusid korraldanud ammu enne seda, kui me Käärijäst midagi teadsime. Me küll hindame teda ja tema karjääri, aga kahjuks ei ole ta meie lugu kuidagi mõjutanud.

Millest või kellest on inspireeritud teie meik ja kostüümid?

SS: Tuleb tõdeda, et Rob Zombie on meid mõlemaid kõvasti mõjutanud. Põhiline idee on pakkuda kontrasti EDM-i biitide ja "Terrori" vahel meie nimes.

HU: Jah, Rob Zombie mõju on kõige suurem olnud. Ma natuke vihkan oma nägu ka, tunnen ennast meigiga nii palju ilusamana.