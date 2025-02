Eesti Laulu ankeet. Räpina Jack ja Kaisa Ling

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Kill Kaare: Millegipärast olen viimasel ajal – ilmselt oma 13-aastase poja mõjutusel – taas kiindunud vanemasse rokkmuusikasse. The Beatles, Jimi Hendrix jne. Viimati liigutas ansambli The Who album "Who's Next". Leidsin sealt taas üles laulu "Behind Blue Eyes" – imeline laul, mis mind mingil hetkel mu elus väga liigutas.

Kaisa Ling: Viimane mõnus kuulamine oli Endla teatri ja Jarek Kasari muusikal "Oliver", mis viimaks plaadiks saanud. Intelligentne, tootlik, inspireeriv.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsete?

Kill Kaare: Meiesuguseid kogenud artiste on raske millegagi hirmutada. Me ei karda teha vigu, sest eksimine on teadupärast inimlik ning olen pannud tähele, et rahvas hindab artisti puhul just tema inimlikkust. Kõik eksimused saab show osana põnevalt välja mängida. Ainuke asi, mida karta võiks, oleks ehk see, kui Eesti Laulu 2025 millegipärast ära jääb ning võimalus, mis meie kaunile laulule antud rahva südamesse jõuda, mingil tobedal põhjusel kaotsi läheks!

Kaisa Ling: Üks mu suuri hirme – ja olen kindel, et sugugi mitte ainult minu – on jääda lolliks. Seepärast valin alati vabatahtlikult narri rolli, kuna saan nii ise valida, kuidas see täpselt juhtub. Seekord on mu roll laval aga hoopis teistsugune ja lolli mängida pole võimalik, nii et seisan oma hirmuga täitsa silmitsi. Eks ma siis vaatan vapralt ja siiralt teile otsa.

Milline on teie läbi aegade lemmik Eesti Laulu (kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Kill Kaare: Mulle meeldis väga Malcolm Lincolni lugu "Siren" ja just sellepärast, et enne võistlust, ainult video järgi, ei paistnud see lugu justkui millegagi silma. Aga Robin Juhkentali ja tema bande võimas esitus Eesti Laulu laval mängis selle laulu äkitselt suureks!

Kaisa Ling: Evelin Samuel ja "Diamond of Night". Klassikaline Pajusaar-Pilvre-Kärmas purakas, mis eelteismelise minu ülevast vaimustusest pööraseks ajas.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksite?

Kill Kaare: Mulle meeldiks väga Eurovisioonile saata hea ja ilus eestikeelne laul, eestimaalase esituses. Kuna aga edasi pääses peale meie vaid näpuotsaga maakeelseid laule, siis saadaksin lihtsalt kõige friigima laulu ehk Gem98 esitatava laulu "Psycho".

Kaisa Ling: An-Marlen! "Külm"!

Milline on teie esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Kill Kaare: Ma mäletan, kui poisikesena lubati vaadata esimest korda Eurovisiooni lauluvõistlust Soome televisiooni vahendusel. Tookordsest saatest jäi meelde ainult soomlaste endi esindaja Kojo laul "Nuku pommi". Ma mäletan, et miskipärast seda laulu Euroopa tookord just kõrgelt ei hinnanud.

Kaisa Ling: Ivo Linna ja Maarja-Liis Ilus, kuueaastane mina unistamas, et kord, ükskord, kunagi olen ka mina sellel laval mõne toreda mehega – ja aga palun!

Kas olete juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab ja kuidas vaimusilmas välja näeb?

Kill Kaare: Mis seal salata - ikka on ette kujutatud! Ma tean, et kui me Eurovisioonile pääseme, siis oma laulu "Tule" Euroopa fännidele esitades tunneksin suurt uhkust ja naudingut!

Kaisa Ling: Mina ei ole ette kujutanud, sest elu on nii pöörane, pole aega, pole jaksu. Püüan kümne küünega olevikust kinni hoida ja iga hetke võimalikult lõpuni nautida, midagi meeldegi jätta. Kindlasti saab olema kole väsitav, aga ka tohutult tore.

Kuidas nii läks, et Kaisa oma salmi ei saanud?

Kill Kaare: Minu enda jaoks on just põnev, et Kaisa laulab selle laulu suureks just oma imelise häälega, ilma suuri sõnu tegemata! Kui laul stuudios mingisse järku jõudis, saime aru, et vajame suurt ja võimsat naishäält, mis refräänile väe annaks. Kaisa on meie sõber ja meil on suur heameel, et ta tuli ja laulu särama lõi. See kuidas Kaisa oma soologa sisse lendab, võtab ka mul endal siiani, ikka ja jälle jalad nõrgaks!

Kaisa Ling: Ei antud! Põrgulised kardavad, et ma nad üle laulan!

Kui te Eurovisioonile pääsete, siis mis te arvate, mis võiks teie loo juures ära rääkida arvestava osa 200 miljonist rahvusvahelisest vaatajast, et nad teie poolt hääletaksid?

Kill Kaare: Ma olen kindel, et meie trump on ilus ja luuleline eesti keel, mis "Tule" laulus kõlab nagu mingis muinasjutus. Madal veidi nagu šamanistlik loitsimine ning Kaisa haldjakuninganna hääl, mõjuvad kokku põhjamaiselt ja kargelt. Ja muidugi äge kantri ning rokenrolli vaib! Uued põnevad muusikalised suunad tulevad ja lähevad, aga rokenroll ei sure kunagi!

Eestikeelne rokenroll pole Eurovisioonil veel kunagi kõlanud. See aeg on nüüd käes! Tasub lugeda neid arvukaid toetavaid kommentaare, mida Eurovisiooni lauluvõistluse fännid üle maailma meie laulule jaganud!

Kaisa Ling: Jah, meil on kaasas nii palju traditsiooni, kogemuste pagasit, teadmisi, tuge ja jõudu, et see võiks tegelikult päris universaalne olla. Usaldame iseennast ja oma olemist, see annab palju jõudu ja julgust ka kuulajale – ja sellega me löömegi.