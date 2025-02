Eesti Laulu finalist Felin: tahtsin iseendale hümni kirjutada

Eesti Laulu finalist Felin rääkis saates "Hommik Anuga", et artistinimi on kokku pandud tema ja abikaasa eesnimedest. Võistlusloo "Solo Anthem" kirjutas ta hümniks iseendale, sest vajas segadusterohkel ajal innustust.

"Olen alati armastanud Eurovisiooni. See on erakordne võimalus näidata oma muusikat laiemale publikule," ütles Soome päritolu Rootsi laulja Felin.

Eesti Laulule esitatud loo tegid nad laulukirjutajate laagris, kus oli muusikuid nii Rootsist kui Eestist.

"Kasvasin Soomes, kolisin Stockholmi, elasin mõnda aega Los Angeleses. Lähen sinna, kuhu muusika mind viib. Ei tahaks midagi kahetseda, kui elu lõpule lähened," ütles Felin, kes on andnud kontserdi Antarktikas ning osalenud mõni aasta tagasi Rootsi superstaarisaates.

Los Angeleses elades kirjutas ta laule Adam Lambertile. "See album jõudis Billboardi edetabelis 3. kohale."

Rootsis elades kohtus ta oma praeguse abikaasa Fredrikuga, kes on fotograaf ja režissöör. "Hakkasime koos töötama ja just siis sündiski Felin. Naljatasime alati, et kuna tema nimi on Fredrik ja mina olen Elin, siis siit tuligi kokku Felin. Ta on nagu Felini salajane bändiliige," muheles artist.

Eesti Laulu finaalis võistleva loo "Solo Anthem" kirjutas ta ajal, mil tundis ennast segaduses olevat ja tahtis ennast innustada, sest muusikaäris olemine on raske. "Tahtsin kirjutada iseendale hümni. Loodetavasti saavad teisedki end sellega samastada."