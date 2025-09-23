Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

Elamussaadete juht Karmel Killandi rääkis saates "R2 Hommik!", et Tommy Cash on parim näide, kuidas võita Eesti Laul ja jõuda Eurovisioonil kõrgele kohale. Killandi sõnul on Tommy Cash tänu Eesti Laulule rikas mees, kelle pealt võiksid õppida kõik, kes tahavad kaugele jõuda.

"Sel kuul jõuavad eetrisse ERR elamussaadete kolm vaala: Eesti Laul, "Klassikatähed" ja kultuurisari "Lühhike öppetus Eesti kultuurist".

Killandi sõnul on väga paljud klassikalise muusika esindajad olnud väga edukad ka suurel Eurovisioonil, näiteks Elina Netšajeva.

"Kuuel nädalavahetusel näeme, mida noore muusikud oma pillide ja häälega teha oskavad. Saates on erinevad ülesanded ja me näeme, et klassikaline muusika võib ka väga lõbus asi olla," tõdes Killandi.

Saatesarja "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" jaoks tehti üle 143 intervjuu ja läbi käidi 232 võttepaika üle kogu Eesti.

Eesti Laulul on tänavu samuti nagu eelmisel aastal üks suur ja korralik võistluskontsert, mis toimub Unibet Arenal. "Sel aastal saab suure žürii valikust edasi 12 võistlejat. On ka vaheesinejad, toredad külalised ja tuleb suur ning kõrgetasemeline kontsert," nentis Killandi.

12 esinejat sellepärast, et jõuaks kõik produktsioonid korralikult ette valmistada.

Killandi tõi välja, et suure lava kogemus on oluline kõikidele artistidele, sest Eurovisiooni lava ajas ka Tommy Cashi kui väga julge esineja segadusse. "See ei ole tavaline kontsert, sa pead teadma, kuhu kaamerasse ja millal vaadata, see on väga suur produktsioon, kus tuleb ka kogenud artistidel harjutada," ütles Killandi.

"Tommy Cash on parim näide, kelle põhjal võiks koostada Eesti Laulust osavõtmise õpiku. Tuli, nägi ja võitis täiesti ausal moel. Kõigepealt tekitas Itaalias furoori, väike skandaal kuulub asja juurde. Cash tegi suurepärase turunduse, ainult laulmisest ei piisa," sõnas Killandi.

"Elu näitas, et Tommy Cashist sai üleöö üsna rikas mees, kui me vaatame tema majandustulemusi, mis on avalikud ehk et käesoleva aasta teises kvartalis teenis härra oma esinemiste ja kõige muuga kokku 700 000 eurot. Aasta varem oli tal kogu aasta käive 350 000 eurot ehk et Tommy Cash on tänu Eesti Laulule täna väga rikas mees," ütles Killandi.

Just selle valemiga julgustab Killandi laiemalt mõtlema.