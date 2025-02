Eesti Laulu ankeet. Ant Nurhan

ERR teeb läheneva finaali tuules lühikesed intervjuud kõikide Eesti Laulu finalistidega. Sel korral tutvume Ant Nurhaniga, kelle jaoks kõige suuremaks väljakutseks finaalis on see, et nii vokaal, emotsioon, lavaline kohalolu kui ka tehniline pool toimiksid ideaalselt.

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Viimase aja lemmiklugu on Seal`i "Kiss from a Rose. See lugu on ajatu klassika, millel on võimas meloodia ja emotsionaalne sügavus. Seal'i vokaal ja loo unikaalne atmosfäär teevad sellest midagi tõeliselt maagilist. Iga kord, kui seda kuulan, tekib tunne, nagu oleksin ajas tagasi viidud, see on lihtsalt lummav!

Mis sulle eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Kõige suurem väljakutse on see, et kõik toimiks ideaalselt, vokaal, emotsioon, lavaline kohalolu ja tehniline pool peavad kokku mängima. Otsesaates võib alati midagi ootamatut juhtuda, aga ma tahan anda endast parima ja nautida hetke.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Üks lemmikuid on Bedwettersi "Monsters". See lugu tõi lavale midagi täiesti teistsugust, energilise ja võimsa pop-pungi, mis eristus kõigist teistest. Mulle meeldib selle loo energia, meloodia ja see, kuidas Bedwetters suutis laval nii suureks kasvada. See oli hetk, kus Eesti Laul sai täiesti uue värvingu, ja see lugu on siiani legendaarne!

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Oi raske küsimus. Isegi sellest mõte on veits hirmus, aga kõik finalistid on väga andekad ja igal artistil on oma tugevused. Kui peaksin kellegi valima, siis võib-olla Minimal Wind, sest nende lugu ja esitus võiksid Euroopas hästi kõlada ning pakkuda midagi unikaalset.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Esimene mälestus on ilmselt 2004, kui asi oli Türgis. See oli hetk, kui mõistsin, kui suur ja eriline see konkurss on.

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab?

Muidugi olen! Kujutan ette, kuidas esindan Eestit suurel laval ja tunnen tohutut adrenaliini ja uhkust. See oleks unistuse täitumine ja võimalus jagada oma muusikat veel suurema publikuga. Ma alati mõtlen võidu peale, Eestimaa andis mulle kõik need asjad, mis kunagi olid ainult unistused, nüüd sellesse ka usun!

Ühe suure konkursi sa oled juba võitnud. Kas Eesti Laulu võitmiseks tuleb midagi ka teisiti teha? Või mismoodi sinu jaoks see protsess erineb?

"Eesti otsib superstaari" ja Eesti Laul on väga erinevad formaadid. Superstaarisaates pidin pidevalt kohanema uute väljakutsetega, aga Eesti Laulul on fookus ühel kindlal lool ja esitusel. Siin peab olema väga täpne ja läbimõeldud, sest kõik oleneb ühest etteastest. Aga mulle mõlemad sobivad.

Sa oled põhimõtteliselt ainuke finalist, kelle taga on ka üks suurtest plaadifirmadest. Kas oled aru saanud, et teiste finalistidega võrreldes teeb plaadifirma tugi sinu elu kuidagi lihtsamaks?

Plaadifirma toetus on kindlasti väärtuslik, sest see aitab produktsiooni, turunduse ja muude oluliste detailidega. Samas, lõppude lõpuks sõltub kõik ikkagi artistist endast. Kui lugu ja esitus ei ole veenvad, siis ei saa ka plaadifirma midagi ära teha. Aga kindlasti minu jaoks oleks see kõik palju raskem, kui nad poleks minuga koos, selle eest olen väga tänulik.