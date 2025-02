Eesti Laulu ankeet. Johanna Elise

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Minu viimase aja lemmikartist on Olivia Dean. Avastasin, et üks tema lugudest on mul playlist'is juba aastaid olnud üks lemmik, aga artistist endast ei teadnud väga palju. Hakkasin ta teisi lugusid kuulama ja live-esitusi otsima. Just nende live-esituste tõttu ta mulle meeldima hakkas. Ta mõjub väga siiralt ja on tohutult andekas artist, mulle meeldib tema stiil.

Mis sulle eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Need südametuksed mis enne lugu käivad. Need oleks nagu meelega sinna algusesse pandud, et artiste ärevusse ja elevusse ajada.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Ma arvan, et Suntribe'i "Let's get loud". Ema salvestas selle loo kassetile koos suvalise multikaga ja ilmselt need värvilised kostüümid ning tantsuliigutused haarasid mind.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Anti või Gem98, nende vokaalse võimekuse ja karismaatilisuse pärast.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Tanel Padari ja Dave Bentoni "Everybody". Olin küll üpris väike, kui see lugu võitis, ühe-aastane, aga kodus ikka kuulati seda lugu ja oldi uhke.

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab?

Ma üldiselt võtan üks päev korraga ja keskendun hetkel Eesti Laulule. Muidugi Eurovisioonil esineda oleks ühe suure unistuse täitumine, aga olen hetkel väga tänulik, et saan Eesti Laulu laval ülesse astuda.

Milline nägi välja sinu teekond soolokarjäärini?

Ma olen alati tahtnud oma muusikat teha ja esineda, aga esimesed sammud tegin bändis "Little Mess". Ma tunnen, et selles bändis olles sain ma kõik oma teadmised ja kogemused, mida mul oli tohutult vaja. Muidugi viis ka bänd mind kokku väga lahedate ja õigete inimestega, tänu kellele ma täna siin olen.

Tanja Mihhailova andis mulle kogu pagasi, kuidas laval olla ja särada. Timo Vendt andis mulle võimaluse hakata ise muusikat kirjutama. Nii me Vendtiga hakkasimegi koos aina rohkem kirjutama kuni lõpuks sündis meie esimene singel ja minu soolokarjääri debüütsingel "Say what you say".

Kes Eesti Laul ongi sinu soolokarjääri stardiplatvorm? Mida sellest veel oodata võib?

Kindlasti annab Eesti Laulul osalemine hea tõuke ja platvormi, kust alustada. Siit ainult edasi. Uute singlite plaanid on olemas ja valmimisel. Stiili koha pealt ei sooviks ma end raamida, aga RnB'd ja soul'i võib kindlasti veel kuulda.