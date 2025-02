Eesti Laulu režissöör: väga hea telepildiga on võimalik võit ära võtta

Eesti Laulu režissööri Tarmo Krimmi sõnul on tele roll Eesti Laulu lugusid veelgi võimendada ja seepärast lähtub kogu telepilt artisti visioonist. Krimmi sõnul mõjutab telepilt loo tulemust nii palju, et väga hea telepildiga on võimalik võit ära võtta ning kehva pildiga kõik untsu keerata.

"Periood, kus Eesti Laul ära valitakse ja suur töö lahti läheb, ei ole kunagi liiga pikk. Mõni laul tuleb kätte lihtsamini ja mõni aeglasemalt. Minu töö on see, et istun ja teen lugusid ridade kaupa. Teen tooriku valmis, siis lasen sel olla, siis teen uuesti. Selle kõige jaoks peab olema aega, et laul jõuaks proovi juba valmistükina. Mina konkreetselt teen ühest laulust mitmeid versioone," selgitas Eesti Laulu üks režissöör Tarmo Krimm saates "R2 Hommik!"

Režissööri sõnul on tele roll Eesti Laulu lugusid veelgi võimendada, kindlasti mitte neile vastu töötada ja seepärast lähtub kogu telepilt artisti visioonist. "Me otsime koos seda lahendust, selleks on meil erinevad koosolekud ja see töö on väga tihe, aga selle tulemusena õnnestub ka prooviperiood paremini. Eesmärk on ju lihtne, see, mis juba oli, läheb saatega veel suuremaks," tõi Krimm välja.

"On olnud juhtumeid, kus tuleb midagi viimasel hetkel ümber teha, sest artist pole üksi, tal on sõbrad, management ja pere ehk soovitajaid on tegelikult palju, ja looming ongi ju habras, mistõttu artistil on vaja kedagi, keda ta sada protsenti usaldab. Kui juhtub see asi, et võetakse salvestus ja näidatakse, ja tuleb kommentaar stiilis, mis see siis nüüd on, võib juhtuda, et läheb korraks pingeliseks. Aga kogu eelnev prooviperiood ongi ju selle jaoks, et see kõik oleks selleks ajaks juba ära juhtunud, ja see ei ole viimase nädala küsimus," lisas Krimm, et ootamatusi tuleb vahel ikka ette.

Režissöör toob välja, et kõige mõjusam televisiooni jaoks on suur plaan. "Teles näeb seda pilti ilmselt kõige paremini, nii nagu see mõeldud ja lihvitud on, aga kohapealne emotsioon, see spordivõistluse tunne jääb televaataja jaoks ikkagi nõrgaks," ütles Krimm.

Telepilt mõjutab loo tulemust Krimmi sõnul väga palju ning väga hea telepildiga on võimalik võit ära võtta. "Julgen väita, et mõned esitused on olnud vahest sedasi, et telepildi nahka võib asi minna. Väga lihtne on artist suurel laval ära kaotada. Loo jutustamine on habras asi, sa pead pinget hoidma, ei tohi televaatajat uinutada. Üks suure Eurovisiooni kolleeg on öelnud, et see on kolme minutiline muusikal tegelikult," tõi Krimm välja.

Eesti Laulu finaali otseülekannet vahendavad laupäeval, 15. veebruaril ETV, ETV2 (viipekeelse tõlkega), ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal.

Suurürituse ettevalmistusi ja telgitaguseid avab Heleri All ETV erisaadetes reedel, 14. veebruaril kell 20.10 ja laupäeval, 15. veebruaril vahetult enne finaali kell 18.45.

Eesti Laulu finaalile saab kaasa elada ka kohapeal. Õhtusele finaalile on müüki jäänud veel loetud piletid. Kel soov õhtul kodus kaasa elada, saab suurürituse elamusest osa päevases publikuga peaproovis, mille piletid leiab Piletilevist.