Eesti Laulu ankeet. Gem98

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Just mõned päevad tagasi kuulasin Dagö "Toiduklubi" – iga lugu võiks singel olla. Eelmisel aastal sai palju "Flo Raadiot" kuulatud – avangardistlik ja vaimukas.

Mis sulle eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Otseselt ei oskagi midagi välja tuua. Üldiselt muretsen nende asjade pärast, mis minust ei sõltu.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Vaatasin kõikide aastate nimekirjad läbi – igal aastal on ikka mõni lugu, mis toona meeldis ja nüüdki kohe peas mängima hakkas, aga lõppeks ei saa kuidagi teisiti ning pean valima "Leto sveti". Mis seal ikka öelda – legendaarne kooslus, legendaarne lugu.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Räpina Jacki ja Kaisa Lingi. Las see algriim kõlab üle Euroopa!

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Sarvekestega Peeter Jõgioja, kes labakätega taldrikud taob.

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab?

Ma olen oma kujutluses jõudnud maksimaalselt selle hetkeni, kus Eesti Laulu võitja välja kuulutatakse. Ma filmidest olen näinud, et taolises olukorras lähevad kõrvad lukku ja kõik ümberringi liigub aegluubis. Ja kindlasti pulss on ka kõrge.

Laiem üldsus pole sinu seniste tegemistega liiga hästi kursis. Millised on sinu kokkupuuted muusika tegemise ja mängimisega varem olnud?

Mõned aastad tagasi toimetas bänd nimega Hang Over Me. Enam otseselt ei tegutse, aga salvestame praegu lugusid, et nad olemas oleks. Nii-öelda arhiivi jaoks, võib-olla ühel hetkel jõuavad need ka voogedastusplatvormidele. Varases nooruses oli ka periood, kus käisin erinevates koosseisudes pubides, sünnipäevadel ja muudel üritustel laulmas.

Kas oled oma õpilastelt ka tagasisidet saanud?

Ikka toetavat. Üks tüdruk ütles, et ta kuulas mu laulu lausa kaks korda.