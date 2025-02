Elisa Kolk: Eesti Laulu finaali laval lauldes sulen ma ühe peatüki oma elus

"Ma tunnen, et olen jälle oma hinges samasuguses puhtuses ja armastuse energias iseendaga peale rasket perioodi minu elus," tõdes Eesti Laul 2025 finalist Elisa Kolk artistinimega Elysa, kes seitse kuud tagasi otsustas oma eluga edasi minna üksinda. "Tuli hakata jälle iseennast leidma, ennast armastama ja ennast väärtustama."

"2023. aastal plahvatas üks skandaal, väga keeruline on, kui midagi sellist juhtub, ja juhtub rahva silme ees ja kõik sinu eraelu lahkavad. Ma arvan, et minu lugu, mis ma sellest kirjutasin, annab selle kõik väga hästi edasi," tõi Kolk välja.

Kolgi Eesti Laulu finaalis kõlava loo pealkiri on "The Last to Know", ehk viimane, kes teada saab. Lugu võtab tema enda sõnul kokku keerulisima perioodi, mil tema pikaaegne elukaaslane ettevõtja Indrek Rahumaa teda ühe kuulsa seltskonnatähega pettis.

"Loos on üks fraas "held her head in our bed" (hoidsid tema pead meie voodis-toim)," tõi Kolk välja. "Ma lähen seda lugu esitama väga suure power`iga. Ma seisan seal laval ja me sulgeme selle peatüki. Veel viimast korda ma otseses mõttes karjun need emotsioonid seal välja. Praegu on mu elus uued inimesed."

"Ma olen alati mõelnud, et artist on see, kes läheb nagu kuulirahe ette, võtab endale kõik paugud, elab need üle ja paneb siis oma loomingusse," ütles Kolk.