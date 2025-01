Eesti Laulu ankeet. Janek

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Alan Walker ja Ina Wroldsen lugu "Barcelona". Väga kaasahaarav ja nostalgilise hõnguga tantsulugu! Meloodia on ka ilus ja kandev!

Mis sulle eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Lavatagused suupisted! Seal tavaliselt pakutakse palju gaseeritud jooke ja piimatooteid, mis ei ole lauljatele enne esinemist üldse head. Uus menüü palun! Või lisavalikud pirtsakatele, nagu seda olen mina!

Tegelikult ei tasu muretseda, ma olen tavaliselt sellistes olukordades tagasihoidlik. Kui mulle miski ei meeldi, siis ma olen pakutu eest tänulik, kuid soetan endale alternatiiivi ise.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Ühte on raske valida, nii et ma toon välja kolm: Urban Symphony "Rändajad", Ott Leplandi "Kuula" ning Elina Borni ja Stig Rästa "Goodbye to Yesterday". Esiteks on nad väga head artistid ja teiseks, on nendel lugudel olemas meloodia, mis on tänapäeval haruldane nähtus, ja eriline loo mõte.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Frants Tikerpuu. Lihtsalt sellepärast, et ta on tore inimene, loob ilusaid laule ja teeb oma asja südamega.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Siis kui mu vanemad vaatasid köögis 2004. aasta Eurovisiooni ja Ruslana võitis looga "Wild Dances".

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab?

Kindlasti. Olen seda juba väga pikalt visualiseerinud ja tean, et kord see päev ka tuleb. Millegi jaoks on mulle jumal siiski hääle andnud ja seda tuleb väärikalt ära kasutada.

Sel aastal on mul kindlasti väga tugev lugu ja usun, et suudan oma elava esituse ja lavashowga selle loo viia uuele tasemele, mis televaatajaid kindlasti üllatab. Sel aastal on üldse väga palju tugevaid laule, kuid kõik selgub siis, kui kõik on enda lood on laivis ära esitanud.

Võrreldes 2023. aasta finaaliga oled sa arvestatavalt oma artistikuvandit muutnud. Seda võib kuulda nii muusikas, kui üldisemas imidžis, mis on justkui otsekohesema pop-ambitsiooniga. Millest selline suunamuutus? Või ei ole "House of Glassi" ballaadipisik sinu süsteemist siiski täitsa välja läinud?

Pigem ütleks nii, et täna ma olen see kes ma tegelikult pean olema. Pandeemia aeg oli minu jaoks väga raske ja keeruline, lasin end käest ära. 2023. aasta Eesti Laulu ajal olin veel sellest "roostes olekust" välja tulemas! Võib öelda, et viimase aasta jooksul on mul toimunud tuhast tõusmine.

Loo "Frozen" popim vorm polnud strateegiline, ta lihtsalt sündis sellisel kujul. Ma olen üldse alati tahtnud teha pop- ja tantsumuusikat. Eesti Laul 2023 oli üks minu elu tipphetki, mida mul oli tol hetkel väga vaja.

2023. aasta Eesti Laulu järel oled peale selle aasta finaalloo andnud välja kahe aasta jooksul kaks singlit. Kas väljaspool Eesti Laulu sa muusikale ei keskendu? Või on plaanis ka väljaspool Eesti Laulu konkurssi rohkem artistikarjäärile süveneda? Anda näiteks album välja vms?

Kusjuures, mul on üks hea sõber kes tantsib ja laulab Londoni West Endis. Hiljuti töötas ta "Frozen" muusikalis (irooniline, arvestades mu enda laulupealkirja, me naersime selle üle pijkalt) ning nüüd tuuritab ta "Chicago" muusikaliga. Oleme pikalt arutanud ka minu tulevikku West Endis, tal on head tutvused ja agendid ning ütles, et kui ma olen valmis, siis saan tema kaudu kindlasti casting'ule. Mu teine unistus oleks oma hääl mõnele multifilmitegelasele anda, kas Eestis või välismaal.

Muusikalised plaanid on ka, aga viimased kaks aastat oli lihtsalt aja maha võtmine ja tuleviku üle mõtlemine. Eks see kõik nüüd tuleb uue hooga pärast Eesti Laulu, mis iganes see tulemus ka lõpuks ei ole. Ütlen nii palju, et sel korral sain võistlusloole nii palju head vastukaja, et ühendust võtsid päris mitu Eesti muusikamaastiku legendi. Ma loodan, et sellest tuleb midagi välja! Tahan Eestis teha eestikeelset muusikat, tahan ka väljamaal rännata ja sealgi laulda, kas muusikalis või muudel laululavadel.