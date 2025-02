VALI OMA LEMMIK | Kes peaks Eesti Laulu võitma?

Võidu eest võistlevad Ant, Stereo Terror, Janek, Räpina Jack feat. Kaisa Ling, Johanna Elise, Felin, Elysa, Gem98, An-Marlen, Frants Tikerpuu, Anna Sahlene, Tuuli Rand, Minimal Wind, Andrei Zevakin feat. Karita, Tommy Cash ja Marta Lotta.

Eesti Laulu finaal toimub laupäeval, 15. veebruaril algusega kell 19.15. Võistlust vahendavad ETV, ETV2 (viipekeelse tõlkega) ja ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal. Finaali juhatab ETV-s sisse erisaade kell 18.45.

Oma lemmiku poolt saab hääletada artikli lõpus! Hääletus lõpeb reedel, 14. veebruaril kell 23.55.

Ant "Tomorrow Never Comes"

Stereo Terror "Prty Till the End of the World"

Janek "Frozen"

Räpina Jack feat. Kaisa Ling "Tule"

Johanna Elise "Eyes Don't Lie"

Felin "Solo Anthem"

Elysa "The Last to Know"

Gem98 "Psycho"

An-Marlen "Külm"

Frants Tikerpuu "Trouble"

Anna Sahlene "Love Me Low"

Tuuli Rand "Rem"

Minimal Wind "Armageddon"

Andrei Zevakin feat. Karita "Ma ei tea sind"

Tommy Cash "Espresso Macchiato"

Marta Lotta "Tantsin veel"