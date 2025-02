Eesti Laulu ankeet. Andrei Zevakin ja Karita

Mis on teie viimase aja lemmiklugu või -album?

Andrei Zevakin: Linkin Parki viimane album.

Karita: Mulle meeldib viimasel ajal väga Tate McRae looming.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsete?

AZ: Otseselt mitte millegi pärast. Kõik on juba läbi elatud ja kogetud. Ainuke asi, mida teha on vaja, on võit koju tuua.

K: Liikumine, laulmine ja kaameratega suhtlemine kõik koos ära teha tundub minu jaoks keeruline.

Milline on teie läbi aegade lemmik Eesti Laulu (kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

AZ: Kaia Tamme "Wo sind die Katzen?". Korralik bänger.

K: Stefani "Hope" või Alika "Bridges". Nad ise on nii sümpaatsed ja lood olid super head.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksite?

AZ: Räpina Jacki ja Kaisa. Väga toredad isiksused, laul on eestikeelne ja teistsugune.

K: Anti. Ta on nii lahe kuju ja oskab väga hästi laulda.

Milline on teie esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

AZ: T.a.t.u Riias aastal 2003.

K: Minul on Alexander Rybaki looga "Fairytale". See kummitas mind kaua.

Kas olete juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab ja kuidas vaimusilmas välja näeb?

AZ: See on juba ammusest ajast suur unistus olnud ja tore oleks see kunagi ka ära kogeda.

K: Mina isiklikult ei ole. Saame kõigepealt esimese sammuga hakkama ja siis vaatame edasi.

Andrei, kas oleks võimalik olnud ka stsenaarium, kus sa hakkad tegutsema just eelkõige muusiku ja artistina, mitte sisuloojana?

AZ: Eks tänapäeval peadki muusikuna olema sisulooja, disainer, fotograaf, ideede generaator jne, seega ilma selleta nagunii ei saaks. Seega olla sisulooja, kes oskab muusikat teha tundub kuidagi loogilisem valik.

Karita, Eesti Laulu finaalis üles astumine on sinu esimene suurem avalik esinemine. Kas selle jaoks teed/teete ka mingeid muid ettevalmistusi lisaks laulutundidele?

K: Lauluproove on palju, ka kostüümiproove ja lavalist liikumisi. Kindlasti olen ka kergel dieedil ja söön tervislikult, üldse proovin palju magada ja terve püsida.

Kas elukaaslasega koos suurele lavale astumine teeb asja lihtsamaks või kaasneb sellega teistmoodi pinge?

AZ: Meil sujub kõik orgaaniliselt ja lisapingeid pigem ei ole, sest meil on ülesanded kenasti ära jaotatud.

Kas on plaan oma duoga jätkata ka peale Eesti Laulu?

AZ: Eks me näe, kuidas läheb ja mis tulevik toob. Aga miks mitte! Samas oleks ju tore.