Eesti Laulu ankeet. Anna Sahlene

ERR teeb läheneva finaali tuules lühikesed intervjuud kõikide Eesti Laulu finalistidega. Sel korral tutvume Anna Sahlene'iga, kes arvas, et tema klassikaline suure refrääniga eurovisioonilugu "Love me Low" oli liiga hea, et seda mitte Eesti Laulule saata.

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Ma kuulan palju Christopher Crossi 1979. aasta lugu "Sailing". Mulle väga meeldib 70-ndate pehme roki saund, head muusikud ja tugevad meloodiad. Ma samastun ka laulusõnadega väga sügavalt, tema seilamine on minu jaoks võrdväärne laulmisega. Kui oled hullumise äärel, siis muusika valvab alati su seljatagust.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Kõige rohkem kardan ma, et lülitun perfektsionisti-režiimi ja üritan hästi esineda, mitte tunda ja nautida. Kõige parem olen ma siis, kui lasen endale seatud ootustest ja pingetest lahti, ning lasen endal olla kanal ja viibida täielikult hetkes. Siis olen ma vaba ja saan endast kõik anda.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Kadri Voorandi lugu "Energy". Kadri on geenius, ta on mu muusikaline iidol. "Energy" on meistriteos, mis minu jaoks on sama hea kui Joni Mithcelli parimad lood. Laulu sõnad mõjusid mulle samuti tugevalt. Delulu lugu "Music saved my soul" meeldib mulle ka väga, olen seda väga palju kuulanud.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Tänavuse Eesti Laulu tase on väga kõrge. Nii palju on Eurovisiooni-väärilisi laule, aga ma arvan, et mu isiklik lemmik on An-Marleni "Külm". Muidugi ei ole ma veel ühtegi elavat ettekannet näinud, see on minu jaoks väga oluline.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Mu esimene mälestus pärineb arvatavasti 1983. aastast, kui meie Rootsi superstaar Carola, kes oli toona vaid 16-aastane, kolmandale kohale tuli. Mina olin siis seitsmeaastane ja tahtsin Carola olla. Mu esimene reaalne kogemus oli 1999. aastal, kui laulsin Charlotte Perelli Rootsi võistlusloole Jeruusalemmas taustavokaale ja Rootsi võitis!

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab ja kuidas vaimusilmas välja näeb?

Muidugi, visualiseerin seda enda ette valmistamiseks pidevalt. See oleks unistuse täitumine. Taas Eestit esindada oleks väga suur au ja ma arvan, et "Love me Low'l" läheks Eurovisioonil hästi. Annaksin endast parima.

See on juba päris mitmes kord, kui sa Eesti Laulul osaled. Mis sind siia ikka ja jälle tagasi toob?

Tundus väga sobilik tähistada "Runaway" võidu 20. aastapäeva naasmisega Eesti Laulule, tookord looga "Champion". See oli minu viis tänada Eesti publikut. Ja see oli liiga lõbus, et seda mitte uuesti teha! Ja muidugi tundsin, et mul on selleks ideaalne lugu olemas.

Kuidas "Love me Low" valmis? Autorite hulgas on nii Rootsi laulukirjutajad kui ka Kaire Vilgats ja Dagmar Oja? Miks just see lugu tundus õige, millega järjekordset piletit Eurovisoonile püüdma minna?

Loo idee sündis Rootsis minu ja Rootsi laulukirjutajate käe läbi, aga me ei lõpetanud seda ära ja see jäi kõigest demoks. Minu meelest oli refrään liiga hea, et lugu mitte ära lõpetada, ning ma võtsin ühendust Dagmar Oja ja Kaire Vilgatsiga, et äkki nad aitavad mul augud ära täita. Kuna "Championiga" sujus meie koostöö nii hästi, siis olid nad täpselt õiged inimesed, kellelt abi paluda.

Siis toimus palju failide ja ideede edasi-tagasi saatmist ning kui lõpptulemus käes oli, tundsin, et ma pean selle Eesti Laulule saatma. See on klassikaline eurovisioonilugu suure refrääni ja võtme vahetusega. Tänapäeval on Eurovisioonil palju rohkem lugusid, mis on humoorikad või tahavad kuidagi šokeerida. See on lõbus, aga mitte päris minu jaoks, jätan selle noortele. Olen selles mõttes vanakooli mentaliteediga, et tahan Eurovisioonile viia klassikalise suure eurovisiooniloo.