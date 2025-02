Eesti Laulu finaalis kõlab elektrooniline tantsumuusika koos klassikaliste instrumentidega

Aasta algul välja antud singlil "On The Break of Dawn" ühendasid loomingulised jõud EDM-i duo Cartoon ehk Hugo Martin Maasikas ja Joosep Järvesaar, Kitty Florentine ning Kristjan Järvi bänd Nordic Pulse.

Sama kooslus astub 15. veebruaril ka Eesti Laulu lavale, tuues endaga kaasa Cartooni ja dirigent Kristjan Järvi metsiku energia, Kitty Florentine'i artistlikkuse ning orkestripillidel klassikale vinti peale keerava bändi Nordic Pulse.

Finaali külalisartistide rida on sellega täitunud veel paarikümne andeka muusikuga. Kokku on Eesti Laulu lavale oodata viit üllatusesinejat, teiste seas 5miinust, Puuluup, Florian Wahl ja Dagö.

Eesti Laulu finaalkontserdile lisati reedel mõned lisakohad, et kõik huvilised saaksid Unibet Arenale kohapeale kaasa elama tulla. Eesti Laul ootab publikut ka päevasele peaproovile ning soovitab elamust just neile, kes õhtul eelistavad kontserti kodus vaadata, kuid soovivad suurürituse elamusest ning teleprojekti sünnist siiski vahetu kogemusena osa saada.