Eesti Laulu ankeet. Tuuli Rand

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Viimasel ajal keerleb minu autos pidevalt The Brand New Heavies "You Are the Universe". See on minu jaoks absoluutne hea tuju lugu täis sära, positiivsust ja head energiat. See meloodia lihtsalt tõstab sind üles ja ma ei suuda seda mitte kaasa laulda. Ootan väga seda hetke, kui saan seda kuskil laval esitada, see oleks lihtsalt võimas. Avastan ka Inga viimast plaati hetkel, see sound ja kõla on väga huvitav ja uudne. Meeldib.

Mis sulle eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Need esimesed südamelöögid mis enne etteastet tulevad, enne lavale astumist, see hetk, kui saad aru, et kohe-kohe juhtub midagi suurt. See närvikõdi on samaaegselt nii hirmutav kui ka adrenaliini andev. Hetkel muretsen ka selle pärast, kas õmblejad jõuavad mu seeliku õigeks ajaks valmis teha ja et kas ma suudan loo täiesti puhtalt ära laulda.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Ma pean ütlema "Kaelakee hääl". See on lihtsalt ajatu klassika. Kui sa selle sõnu peast ei tea, siis ma ausalt ei tea, kus sa elanud oled. See on karaokeõhtute kohustuslik hitt ja ilmselt kõik väikesed tüdrukud on unistanud Maarja-Liis Ilusana laval olemisest. Lisaks meeldib mulle ka Koit Toome "Merelapsed", mida ma kunagi solistide konkursil laulsin ja see toob siiani nostalgilisi mälestusi.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Johanna lugu meeldib mulle väga! See on vokaalselt keeruline ja põneva ülesehitusega, lisaks paneb keha automaatselt kaasa liikuma. Kindlasti väga tugev kandidaat.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Ma mäletan, kuidas vaatasin telekast Silvi Vraiti esitamas laulu "Nagu merelaine". See tundus nii võimas ja eriline ning isegi läbi ekraani oli aru saada, et see oli ajalooline hetk. Sellised momendid panevad uhkust tundma Eesti ja eestlaseks olemise üle.

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab?

Seda saab vist päriselt ette kujutada alles siis, kui Eesti Laul on võidetud. Praegu kujutan rohkem ette, kuidas ma finaalis laval olen ja endast parima annan. Kõik muu tuleb samm-sammult.

RnB pole Eesti Laulul ega Eurovisioonil kõige paremini vastu võetud žanr olnud. Kas usud, et suudad kuulajad-vaatajad selles osas ümber veenda? Kuidas?

Mulle meeldib, kuidas Heidy Purga kunagi rõhutas, et Eesti Laulu eesmärk on tuua kuulajateni rohkem Eesti muusikat ja Eesti autoreid ning artiste. See on ka põhjus, miks ma selles võistluses osalen, et tuua midagi värsket ja teha seda südamega. Minu tänavune laul on mulle endale väga oluline, see on vokaalselt nõudlik ja tunnen, kuidas olen endaga uuel tasemel. See on minu jaoks kõige väärtuslikum.

Finalistide väljakuulutamisel ütlesid ERR-ile antud intervjuus, et oma muusikas naudid sa naiselikkusega mängimist. Kuidas sa selle mängimise Eesti Laulu finaali (ja/või Eurovisiooni) lavale tood?

Ühe sõnaga – sära! Ma kannan imekaunist kuldset korsetiga kostüümi, mis on Ukrainast. Aga kõige olulisem on see, et toon lavale lihtsalt loodetavasti vokaalselt parimas seisus iseenda.

Millal Tuuli Ranna debüütalbumit on oodata? Ja mida sellelt on oodata?

See on minu järgmine suur unistus. Ma töötan selle nimel ja kui õige aeg kätte jõuab, siis ta kindlasti tuleb.