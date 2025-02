Eesti Laulu ankeet. Felin

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Praegu armastan väga Ühendkuningriigist pärit artisti Røryt. Ta andis 40-aastaselt välja oma debüütalbumi "Restoration", kus räägib väga avameelselt näiteks vaimse tervisega seotud probleemidest.

Üks albumi lugudest kannab pealkirja "Sorry I'm Late" ja selles on rida: "Did I let my whole life pass me by, or am I right on f**king time?" Igaühel on oma lugu ja oma teekond. Muusikaäri võib olla väga diskrimineeriv, eriti naisena pead olema väga noor ja teatud moodi välja nägema, et popmuusikas läbi lüüa. Väga inspireeriv on näha artiste, kes seda mustrit murravad ja näitavad, et asju on võimalik ka teisiti teha.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Kõige õudsemaks ja põnevamaks teeb asja see, et kogu viimaste kuude jooksul tehtud raske töö taandub laval kolmele minutile, kus loodad, et kõik läheb nii, nagu plaanisid.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Annan au oma kaasrootslannale Anna Sahlene'ile ja ütlen tema laulu "Champion". Lisaks Annale on selle laulu autorid Dagmar ja Kaire, kes on minu loo taustalauljad, ja Nicklas Eklund, kes on "Solo Anthemi" kaasprodutsent. Oma sõpru tuleb toetada!

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Ma ei taha kedagi peale enda Eurovisioonile saata, aga kui see ei saa olla mina, siis ma arvan, et kõik teised osalejad on head selles, mida nad teevad.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Ma kasvasin Soomes üles ja vaatasin Eurovisiooni juba lapsena. Olin alati kaua üleval, et tulemusi näha, kuid ühel aastal jäin enne lõppu magama. See oli aasta, mil Soome lõpuks võitis. Kui ma järgmisel päeval üles ärkasin ja mõistsin, mille maha magasin, olin ikka väga löödud.

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab ja kuidas vaimusilmas välja näeb?

Muidugi ma unistan Eurovisioonile pääsemisest. Kui ma silmad kinni panen, näen ennast Baselis esinemas. Mul tuleb sellele mõeldes iga kord kananahk ihule. Oleks tõeline au Eestit Eurovisioonil esindada. Lisaks märkasin, et Rootsi on Eestiga samas poolfinaalis. Oleks väga lahe neile ära teha!

Milline on olnud sinu muusiku karjäär enne Eesti Laulul osalemist? Millistes erinevates projektides sa enne soolokarjääri kaasa oled löönud, millistes žanrites?

Ma kasvasin üles väikses Soome külas ja lõin oma esimese bändi 11-aastaselt. Sama bänd osales hiljem Soome eurolaulu võistlusel. 16-aastaselt kolisin Stockholmi, et osaleda laulusaates "Swedish Idol". Jõudsin seal lõpuks kuue parima sekka.

Hiljem tegutsesin Los Angeleses laulukirjutajana. Näiteks olen kirjutanud ja produtseerinud Adam Lambertile. See album jõudis lõpuks Billboardi edetabelis esikolmikusse. Samuti olen olnud tuuritav muusik ning töötanud näiteks Icona Popi, Agnese ja Thundermotheriga.

Felini nime alt avaldasin esimese singli 2015. aastal ning minu viimane album ilmus eelmise aasta mais. Lisaks olen olnud The Chainsmokersi ja Royal Republicu soojendusartist.

Kes on suurimad eeskujud? Kes sind kõige rohkem inspireerivad?

Üks minu esimesi ja suurimaid inspiratsiooniallikaid on Blondie, kuid ma kasvasin üles poppungi ja poproki kuldajastul, mil tegid ilma Avril Lavigne, Pink, Paramore ja The Sounds. Mulle meeldib väga, et see ajastu näib nüüd tagasi tulevat. Mulle meeldivad Beth McCarthy, Røry, Yonaka ja loomulikult ka Olivia Rodrigo.