Eurovisiooni fänn Tanel Jan Palgi rääkis "Ringvaatele", et sai Bangkokis toimunud esimesel Aasia Eurovisioonil emotsionaalse kogemuse osaliseks ja tõdes, et EBU otsustab show vaatajanumbrite järgi, kas tuleb ka järgmine Aasia Eurovisioon. Veebi vahendusel võistlust jälginud Tanja Mihhailova sõnul üllatas teda võistlejate ebaühtlane laulutase.

"Päris selline suursugune Eurovisioon, millega meie oleme harjunud, Aasia Eurovisioon ei olnud, aga üleüldiselt oli ikkagi huvitav. Õhtujuhid olid minu jaoks väga intensiivsed ja rääkisid ilma mikrofonideta. See intensiivsus algul lausa ehmatas," ütles laulja Tanja Mihhailova, kes elas veebi teel kaasa esimesele Aasia Eurovisioonile.

Iga lavanumber oli lavastatud, kasutades oma maa folkloori ja mustreid. "Paljud lauljad laulsid ühe rea oma keeles ja teise inglise keeles. Üleüldiselt oli palju eeskuju võetud Euroopa Eurovisioonist, toimusid kostüümivahetused, olid tantsijad, aga publiku hulgas ei olnud sellist möllu, nagu me oleme harjunud, reaktsioonid olid pigem tagasihoidlikud," tõi Tanja välja.

"Läksin seda vaatama, sest see on ajalooline sündmus. Eurovisiooni Aasia formaati on püütud teha pea 20 aastat ja lõpuks ometi võttis EBU juht ohjad enda kätte ja õnneks pakkus Taimaa ennast välja korraldajariigiks," ütles Eurovisiooni fänn Tanel Jan Palgi, kes käis Aasia Eurovisiooni Bangkokis kohapeal vaatamas.

Palgi sõnul oli saalis 60 protsenti rahvusvahelise fänne ja 40 protsenti kohalikke inimesi. "See oli võrratu, kui värvikireva algusega Taimaa suutis üllatada. Kui läks hindamiseks, tuli see Eurovisiooni tunne kätte, kes kellele punkte annab, võistlusel osales 11 riiki. Riikide vähese arvu tõttu oli ka sealne draama ja skaala pisut väiksemad, kuid sellest polnud midagi, sest südames soovis iga riik võita," tõi Palgi välja.

Poolfinaali võis pileti saada 35 USA dollariga, finaalipiletid algasid 50 dollarist, VIP pilet maksis 200 dollarit. "Kui Taimaa keskmine palk on umbes 445 dollarit, siis tegelikult olid ikkagi päris krõbedad piletihinnad," nentis Palgi.

Palgi sõnul ei ole EBU veel kinnitanud, kas ja kus järgmine Aasia Eurovisioon toimub. "EBU loeb veel kokku tibusid, mis on kogu selle sündmuse televaatajate ja internetis vaatajate statistika. Lõpuks loeb ju see, kas show'd vaadati."

"Mina ootasin sealt väga tugevaid vokaalseid esitusi, sest sealt alati tulevad inimesed, kes oskavad ülihästi laulda, aga võistlusel oli päris kehvasid esitusi," muheles Tanja.

Tanja tõi lauluvõistluselt esile Malaisia, Taimaa, Filipiinide ja Korea esitused.

"Malaisia esituse juures oli huvitav see, et peaaegu pool laulu polnud esitajat üldse näha, sest ta oli hiigelsuure veetilga sees. Seal oli tal küll kaamera kaasas. Väga hästi oli lauldud, puhas esitus, teistmoodi lähenemine," nentis Tanja.

"Korea esitus oli välismaa hõnguga lavastus. Palja ülakehaga mees, tantsijad ümber. Kõik detailid olid läbi mõeldud. Laulis päris kenasti ja tundis ennast laval väga hästi," sõnas Tanja. "Ta sai normaalselt punkte ka."

Tai esitus oli puhas Eurovisioon. "Hästi palju draamat, kostüümivahetus, mille ajal lendas minema ka peamikker. Lõpuosas pidi laulja siis peamikrofoni suu juures hoidma, et laulda," tõi Tanja välja. "Väikesed tehnilised raskused olid, aga neid oli läbi võistluse, et olid mingid tehnilised äpardused."

Esimese Aasia Eurovisiooni võitis puhas Euroopa Eurovisiooni laul, mille esitas Filipiinide lauljanna Carmelle. "Ta laulis väga hästi ja lugu oli ka produtseeritud väga hästi," sõnas Tanja.