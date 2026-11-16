Eesti Telefilmi (ERR), Go3 televisiooni ja Nova koostöös valmiv põnevussari "Tüdruk Tallinnast" valmistub maailma esilinastuseks, mis toimub 29. novembril Poolas festivalil Warsaw Serial Con. Sissejuhatus tehti sel esmaspäeval PÖFF-i raames, kus tausta ja tootmise poolt avades esitleti ka esimest treilerit. Rahvusvahelises levis kannab sari pealkirja "A Girl from Tallinn".

"Tüdruk Tallinnast" on müstiliste elementidega põnevussari, mis hargneb kahe erineva aja, 1990. aastate alguse ja tänapäeva, vahel. Eestist alguse saav lugu jõuab niite pidi Ukrainasse, põimides pinge ja põnevuse suure armastuslooga.

Ivan on Kiievis elav kriminaalse minevikuga ärimees, kelle maailma lööb segamini kohtumine salapärase noore naisega. Et too sarnaneb hirmutavalt tüdrukuga, kellesse ta palju aastaid tagasi armunud oli, asub Ivan lugu omal käel uurima ja jõuab mälestustes pöörastesse 1990. aastatesse ning Eesti allilma juurde. Samal ajal leiab politsei Tallinna lähedal metsast naise säilmed, kes tapeti umbes 30 aastat tagasi. Kaks tegevusliini põimuvad kummaliseks mustriks, kus minevik kummitab olevikku ning surm ei tähenda sugugi lõppu.

"Tüdruk Tallinnast" on valminud rahvusvahelise meeskonna koostöös ja võttepaikadeks olid nii Eesti kui ka Ukraina. Sari võeti üles käesoleva aasta maist juulini, režissöör on Ilmar Raag ning stsenaariumi autorid Oleksii Sakhaltuiev ja Iryna Zhyhaliuk. Peategelasi kehastavad Laura Peterson-Aardam Eestist, Oleksandr Kobzar ja Oleksandr Hrekov Ukrainast ning Velina Georgieva Bulgaariast. Eesti näitlejatest on kesksed rollid Tõnu Ojal, Piret Kaldal ja Jonathan Petersonil, kõrvalosades teevad kaasa ka paljud teised tippnäitlejad.

Sarja peatootja on Zolba Productions (produtsent Jevgeni Supin), kaastootjad on Ukraina tootmisettevõte Film.UA (produtsent Kateryna Vyshnevska) ning Bulgaaria tootmisettevõte Agitprop (produtsent Martichka Bozhilova). Projekti partnerid on Bulgaaria telekanal Nova ja rahvusvaheline levitaja Viaplay Content Distribution. Sarja on toetanud Creative Europe Media, Bulgarian National Film Center, Eesti kultuuriministeerium ja Eesti Filmi Instituut.

"Tüdruk Tallinnast" jõuab Eesti vaatajateni 2027. aastal, esmalt Go3-s ja seejärel ERR-i kanalites.