Eesti Laulu žürii liige Inga: enim jäävad meelde artistid, kes jäävad endale kindlaks

Eelmisel nädalal avalikustati 12 artisti, kes püüavad jaanuarikuus toimuval Eesti Laulul võitu, et saada võimalus esindada Eestis Eurovisiooni lauluvõistlusel. Kokku laekus konkursile 153 lugu. Esitatud lugusid hindas 40 inimesest koosnenud žürii, kus teiste seas jagas punkte laulja Inga.

See oli Ingale esimene kord Eesti Laulu eelžürii töös osaleda. Laulja rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et väga detailset juhist, mille järgi lugusid hinnata, korraldajad ette ei andnud. Oma süsteemi lõi ta pärast seda, kui umbes 50 laulu oli kuulatud.

"Tekkis pilt ette, mis tase umbakaudu on. Hakkasin oma tunnetuse pealt minema. Ega seal muud ei ole, kui kuulata enda kõhutunnet ja enda maitset sellel hetkel. Selles mõttes oli seda mõnus üksinda omaette teha," kirjeldas ta.

Ingalt sai maksimumpunktid kaks artisti, kellest üks ka finalistide hulka pääses. Kes see on, polnud ta nõus veel avaldama.

"See on ehe näide sellest, kuidas žüriil on eriarvamused. Ma ei teadnud selle ajani, kui uudis välja tuli, kes teised [žürii liikmed] on ja kui palju neid teisi on. See on aus. Pole midagi teha. Mul oli väga kahju sellest, kes ei saanud, minu arust oli see väga potentsiaalikas esitus, artist ja laul," nentis ta.

Kuigi detailset hindamisõpetust kaasa ei antud, paluti žüriil hinnata kaht kriteeriumit: loo esitust ning originaalsust ning selle potentsiaali Eurovisioonil edukalt esineda. Nii võis juhtuda, et ühes kategoorias sai lugu väga kõrged punktid, teises aga madalamad. "See skaala on nii erinev, kirju oli see tegemine."

Inga usub, et kõige olulisem on artistidel jääda iseendaks ning mitte üritada püüda eelmise aasta trende.

"Trendid muutuvad, see on paraku nii. Sellepärast ongi kõige ausam kuulata iseennast, jääda endale kindlaks ja teha oma asja, sest keegi ei jõua trendidega järge pidada. Kui sa hakkad neid imiteerima või kopeerima, siis esiteks on see arusaadav ja teiseks sa oled niikuinii rongist maha jäänud," rõhutas ta.

"Tavaliselt jäävad meelde need, kes ajavad oma joru. See artistile endale ka kõige õigem, kui sa oled enda kausikeses ja see on sinu nägu või häält."