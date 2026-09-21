Iirimaa ei osale ka 2027. aasta Eurovisioonil

Iirimaa avalik-õiguslik ringhääling RTÉ teatas, et nii nagu ka sel aastal, ei osale Iirimaa 2027. aasta Eurovisioni lauluvõistlusel.

RTÉ sõnul pole nende seisukoht osalemise osas muutunud, viidates jätkuvatele inimohvritele Gazas ja seal valitsevale humanitaarkriisile. Ringhääling ütles ka, et on sügavalt mures rahvusvaheliste ajakirjanike jätkuva piiratud ligipääsu pärast Gazasse.

Iirimaa otsus tähendab, et riik jääb Eurovisioonilt kõrvale teist aastat järjest. Ka 2026. aastal otsustasid Iirimaa, Hispaania, Holland, Island ja Sloveenia võistlust boikoteerida.

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) on püüdnud ringhäälingute tõstatatud küsimustele vastata mitmete muudatustega. Muuhulgas otsustati taastada žüriid poolfinaalides, vähendada ühe hääletusmeetodi kaudu antavate häälte ülempiiri 20-lt kümnele ning karmistada kolmandate osapoolte reklaami ja kampaaniate reegleid.

EBU teatas hiljuti ka, et ringhäälingutel ei ole edaspidi võimalik Eurovisiooni korraldada juhul, kui nende riik osaleb relvakonfliktis või on seotud tundliku geopoliitilise olukorraga.

Eurovisiooni peaprodutsent Martin Green ütles RTÉ otsust kommenteerides, et EBU-l on kahju Iirimaa eemalejäämist, kuid austab ringhäälingu otsust.

"Nad on meie pere oluline liige ja neid hakatakse igatsema," ütles Green, lisades, et EBU jätkab RTÉ-ga dialoogi.

Iirimaal on Eurovisioonil pikk ja edukas ajalugu. Riik osales võistlusel esimest korda 1965. aastal ning jagab Rootsiga võitude rekordit – mõlemad riigid on konkursi võitnud seitse korda. Iirimaa on seni ainus riik, mis on võitnud Eurovisiooni kolm aastat järjest: 1992, 1993 ja 1994. Viimati võitis Iirimaa Eurovisiooni 1996. aastal.

Iirima kõrval on ka Holland teatanud, et plaanib 2027. aasta võistlust boikoteerida.

Järgmine Eurovisioon peetakse Bulgaarias Burgases.