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Esimese Aasia Eurovisiooni võitis Filipiinide esindaja Carmelle

Eurovisioon
Esimese Aasia Eurovisiooni võitis Filipiinide esindaja Carmelle
Esimese Aasia Eurovisiooni võitis Filipiinide esindaja Carmelle Autor/allikas: EPA / Scanpix
Eurovisioon

Esimese Aasia Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaks valiti Filipiinide esindaja Carmelle looga "Sobra-Sobra". Finaalvõistlus toimus 14. novembril Bangkokis, kus osalesid esinejad 11 riigist.

19-aastane Carmelle kogus kokku 211 punkti, olles edukaim nii žüriide kui ka publiku hääletuses, osalevate riikide žüriid andsid talle 93 ja publik 118 punkti. Teise koha sai võõrustaja Tai esindaja Mang x Daou looga "Aroma" (170 punkti), kolmandaks tuli Vietnami esindaja Tóc Tiên lauluga "Em Tien" (164 punkti). Esiviisikusse jõudsid veel Malaisia ja Laos.

Tulemus kujunes 11 riigi žüriide ja publiku häälte põhjal, kusjuures publiku osakaal oli 50 protsenti. Hääletada said vaatajad 183 riigist ja territooriumilt ning lisaks jagas ülejäänud maailm punktikomplekti, mis vastas ühe osaleva riigi punktidele. Lisaks Filipiinidele, Tais ja Vietnamile võtsid võistlusest osa Bangladesh, Bhutan, Kambodža, Laos, Malaisia, Mongoolia, Nepal ja Korea Vabariik.

Eurovisiooni lauluvõistluse direktor Martin Green nimetas võitu ajalooliseks saavutuseks ning ütles, et Eurovisiooni ühtsuse vaim on Aasias saanud uue elu. Aasia võistluse tegevprodutsent Assaf Blecher märkis, et see on alles uue peatüki algus Eurovisioni jaoks Aasias. Õhtut juhtisid Tai telestaarid Woody Milintachinda ja Cindy Bishop ning külalisena astusid üles Tai artist Jeff Satur ja Bulgaaria esindaja Dara, kes tänavu Eurovisiooni lauluvõistluse looga "Bangaranga".

Toimetaja: Kaspar Viilup

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