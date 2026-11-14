Kaidi Klein: tervislikult ja õnnelikult elamine on otsekui täiskohaga töö

Kaidi Klein kirjutas koos Britt Normetiga raamatu "Rokkides sajani", mis on kokku kogunud nõuanded, kuidas jääda terveks, energiliseks ja enesekindlaks vaatamata vanusele. "Vikerhommikus" ütles ta, et kui sa toitud hästi tervislikult, aga oled samal ajal stressis ja pea on muremõtteid täis, siis see on veel hullem.

Raamatu aluseks on Kleini ja Normeti samanimeline taskuhääling. "Meile on kuulajad kirjutanud, et pean mõnda tagasi kerima, et uuesti kuulata," ütles Klein ja lisas, et seetõttu ongi nad kogunud kaante vahele kokku saates külas käinud spetsialistide näpunäited. "Meil on alati külas üks oma ala ekspert ja meil on talle palju küsimusi, meie jaoks on oluline see, et ei ajaks niisama ümmargust juttu, vaid et saaks ka ekspertidel kätte lihtsad ja praktilised nõuanded, mida siis naised ja ka mehed saavad oma ellu kohe rakendada."

Kokku on neil salvestatud 30 saadet, kõik ei ole veel eetrisse jõudnud. "Ma olen nendest saadetest ise päris palju kaasa võtnud, need on sellised pisikesed asjad, sest juhtub ka seda, et erinevad eksperdid räägivad eri juttu, eriti just seda, mis puudutab toitumist, sa kuulad neid nõuandeid ja nopilt sealt välja endale olulise, ma arvan, et kõike ei pea üks-ühele järgimine, sest ma olen ka aru saanud, et tervislikult ja õnnelikult elamine on täiskohaga töö."

"Kui sa peaksid liikuma nii palju, kui on vaja, kuidas sa peaksid toituma ja lõpuks on see, mida ma ka ise tundsin, et kui sa sööd risotot, tüki kööki või jood paar pokaali veini, siis tunned süümepiinu, aga see ei ole ka õige viis elamiseks, kuna see viib ka omakorda stressi," tõdes ta ja lisas, et kui sa toitud hästi tervislikult, aga oled samal ajal stressis ja pea on muremõtteid täis, siis see on veel hullem.

"Meie soolestik on meie teine aju, räägitakse vaimsest ja füüsilisest tervisest, aga inimene on üks tervik, kui su soolestik on korrast ära, siis see mõjutab ka vaimset tervist," tõdes Klein ja mainis, et praeguses maailmas on kohati vastuolulist infot väga palju, kuid kõige olulisem on kuulata oma keha. "Aju ütleb vahel, et nii väga tahaks pirukat, aga küsid seda oma keha käest, mis ütleb, et mul on raske, kui sa seda gluteeni mulle annad."

"Raamatus on juttu palju ka menopausist, üleminekueast, sest naisi on hakatud uurima viimase paarikümne aasta jooksul ning menopaus on endiselt natukene tabuteema, nüüd on hakatud sellest rohkem rääkima, aga ega naised ise ka tihti ei saa aru, mis nendega toimub," rõhutas ta ja mainis, et tihti naised ei julge üleminekueas isegi oma arstile rääkida, mis neil allpool vööd toimub. "Tegelikult on abi olemas ja sellest valehäbist tuleks üle saada."

Tema sõnul on raamatus terve peatükk ka meestest. "Ega mehed enne ei pidanud arsti juurde eriti jõudma, kui neil hakkavad erektsioonihäired, aga 64 protsenti Eesti meestest on rasvunud või ülekaalulised," ütles ta ja lisas, et naised on selles osas tublimad.