Holland loobub taas Eurovisioonil osalemisest

Hollandi avalik-õiguslik ringhääling loobus oma varasemast otsusest ja ei osale siiski ka järgmisel aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Selle aasta alguses teatas Hollandi ringhäälinguorganisatsioon AVROTROS, et Holland ei osale ka järgmisel aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel, olles boikoteerinud tänavust võistlust Iisraeli osalemise ja Gazas jätkuva sõja tõttu.

Möödunud kuul teatas Hollandi ringhäälinguorganisatsioone koondav katusorganisatsioon NPO, et võtab vastutuse Hollandi osalemise korraldamise eest enda kanda.

Otsus kutsus esile ulatusliku kriitika. Avalik-õiguslike ringhäälingute ombudsmanile esitati kümneid kaebusi ning ligikaudu 400 NPO töötajat allkirjastas kirja, milles kutsuti organisatsiooni oma osalemisotsust uuesti kaaluma.

NPO muutis nüüd oma varasemat otsust ja kinnitas, et Holland 2027. aasta Eurovisioonil ei osale. NPO juhatuse esimehe Jet de Ranitzi sõnul uskus organisatsioon algselt, et Hollandi naasmiseks on piisav toetus olemas, kuid sobivat viisi osalemise korraldamiseks ei õnnestunud leida.

"Kahjuks ei ole meil õnnestunud leida sobivat korralduslikku lahendust. Seetõttu peame järeldama, et 2027. aasta Eurovisioonil osalemiseks on praegu veel liiga vara," ütles de Ranitz.

NPO meediadirektor Jurre Bosman lausus, et Iisraeli osalemine lauluvõistlusel tekitab jätkuvalt arutelusid ja lahkarvamusi nii Hollandi ühiskonnas kui ka ringhäälinguorganisatsioonide ja nende töötajate seas. Bosman rõhutas, et NPO saadab Eurovisioonile artisti üksnes juhul, kui vähemalt üks ringhäälinguorganisatsioon toetab osalemist täielikult.

Hollandi loobumisest hoolimata kannab NOS järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlust riigis üle. Ülekanne sisaldab hollandikeelset kommentaari ja võistlust tutvustavat saadet.

Eurovisiooni lauluvõistluse direktor Martin Green avaldas Hollandi loobumisotsuse üle kahetsust, kuid ütles, et EBU mõistab ja austab otsust.

"Mõistame, et praegu suhtutakse võistlusega seotud küsimustesse tõsiselt ja siiralt ning seisukohad erinevad suuresti nii riikide sees kui ka nende vahel. Me ei eira ühtegi neist seisukohtadest. Avalik-õiguslikud meediakanalid on loodud oma publiku teenimiseks ning on õige, et meie liikmed kaaluvad neid küsimusi hoolikalt ja arutavad neid oma kogukondadega," sõnas Green.

"Samal ajal usume, et Eurovisiooni lauluvõistlusel on lõhestunud maailmas oluline roll. See on üks väheseid hetki igal aastal, mil inimesed kogu Euroopast ja mujalt tulevad kokku muusika, loovuse ja ühise kogemuse nimel. Ühtsuse vaim on alati olnud võistluse keskmes ning oleme pühendunud selle hoidmisele," lisas ta.

Järgmise aasta võistlust boikoteerib Iisraeli osalemise tõttu ka Iirimaa. Hispaania avalik-õigusliku ringhäälingu juht on samuti avaldanud toetust boikotile. Tšehhi on osalemisest loobunud rahamurede tõttu.

2027. aasta Eurovisioon peetakse Bulgaarias Burgases.