Alika: unistuste nimel ei pea kogu aeg punnitama

Alika rääkis Vikerraadios, et kuna ta on nii lühikese aja jooksul endalegi ootamatult nii palju saavutanud, on tal suurema eesmärgi seadmine muusikuna keeruline. Alika sõnul ei ole vaja punnitada, et igal aastal oleks hiigelsuur eesmärk, sest siis tunneb ta end süüdi, kas ta ikka teeb piisavalt oma unistuse saavutamise nimel.

"Lapsepõlves kuulasin Amy't nii palju kui võimalik ja alati olen tundnud temaga mingit nähtamatut sidet just loomingu koha pealt," ütles Alika, kes valmistub praegu Amy Winehouse 'i tribuutkontserdiks, mis toimub Jõulujazzil.

Alika sõnul ei jäljenda ta Amy kostüüme, liigutusi ega häält. "Ma ei ütleks, et mu hääl on Amy omast väga erinev, mingi värv on võib-olla ikka sarnane. Ma ikkagi jään iseendaks ja laulan hingest. Ma tunnen, et Amyga on mul tugev side, mulle meeldivad ta laulud, praegu proovin tema loomingu maailma sulanduda," nentis Alika.

Praegu töötab Alika oma uue albumi kallal, mis peaks ilmuma järgmisel aastal. "Seda albumit teen koos Raul Ojamaaga, kes produtseerib. Minu jaoks on bändimuss olnud alati südamelähedasem. Selle albumiga otsustasin ma veel rohkem seda bändimuusikat sinna sisse panna ja tuua rohkem kvaliteeti. Kevade lõpus võiks album välja tulla, ei saa päris lubada ka, aga laulud on mul koos," muheles muusik.

Amy suri alkoholi ja narkootikumide sõltuvuse tõttu. "Õnneks mul selliseid probleeme ei ole, aga tean mõningaid inimesi, kel on kalduvus ja see on pigem geneetiline haigus, mis mind õnneks ei puuduta ja mul on selle üle väga hea meel. Amy saatus ei ole kindlasti minuga sarnane. Meie meelelahutusmaailmas see õnneks ei ole nii hull, kui see võib-olla kunagi on olnud," tõi Alika välja. "Ma tunnen, et Eesti artistid on suht vastutustundlikud, enamusel on kõik vägagi hästi."

Alika sõnul on tal suurema eesmärgi seadmine muusikuna veidi keeruline. "Kuna minuga on väikese aja jooksul kõik nii kiiresti juhtunud, siis ma ei pane endale enam igaks aastaks mingit hiigelsuurt eesmärki," sõnas Alika, kes on võitnud saated "Eesti otsib superstaari", "Su nägu kõlab tuttavalt" ja esindanud Eestit Eurovisioonil.

"Igal aastal ei saa panna endale suurt pinget peale mõne hiigelsuure eesmärgiga. Ei ole vaja punnitada, sest siis võib-olla tunned end mingil määral süüdi, et kas me teen piisavalt oma unistuste nimel. Mõnikord lihtsalt peab elama ja nautima elu ja armastama üksteist," sõnas Alika.