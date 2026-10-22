Galerii: Eesti Laul 2027 finalistid on selgunud
Selgunud on 12 artisti, kes asuvad 30. jaanuaril võistlema Eesti Laul 2027 finaalis.
Eesti Laul 2027 finaali jõudnud muusikute seas on mitmeid artiste, kes konkursil osalenud ka varasematel aastatel, ent on ka täiesti uusi tulijaid. Eurovisiooni kogemus on ette näidata kahel võistlejal. Korraldajate sõnul tuleb muusikaliselt mitmekesine võistlus, sest 12 loos kõlab nii moodsaid rütme kui ka rokki ja folki. Eesti Laulul osalevaid lugusid kuuleb esmakordselt novembri lõpus.
Eesti Laul 2027 finaal toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Suurt õhtut juhivad Koit Toome ja Eda-Ines Etti.
Eesti Laul 2027 finalistid
Daniel Levi "Dust"
Muusika: Daniel Levi, Clifford Goilo
Sõnad: Daniel Levi
Jaagup Tuisk ja Wanda "Kesk öö musta merd"
Muusika: Jaagup Tuisk, Wanda-Helene Ollep
Sõnad: Wanda-Helene Ollep, Jaagup Tuisk, Lauri Räpp
Johanna Elise "Getaway Car"
Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Anna Graceman
Kerli Kivilaan "When the World Is Over"
Muusika: Kerli Kivilaan, Gevin Niglas
Sõnad: Kerli Kivilaan
Laura "Metsapiiga"
Muusika ja sõnad: Vahur Valgmaa
M Els x J-Run "HUSH HUSH"
Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Jeroen Nai Chung Tong, Merili Käsper
Ollie "Sad Every Day"
Muusika ja sõnad: Oliver Mazurtšak
Pale Alison x Minimal Wind "Superhuman"
Muusika ja sõnad: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Evelina Koop, Jelizaveta Anderžanova
Panørama, Vemka, Hans Markus "Reflection"
Muusika: Steven-Marten Suur, Martin Veem, Hans Markus Danilas, Villem Rootalu, Noah Schatteiner
Sõnad: Hans Markus Danilas, Martin Veem, Laura Prits
Rita Ray "Don't You Agree"
Muusika: Kristi Raias, Johannes Laas, Robine Koerts, Eric Timmann
Sõnad: Kristi Raias
Zetod feat. Hellika "Kipõ-kipõ"
Muusika ja sõnad: Jalmar Vabarna, Matis Leima, Jaanus Viskar, Martin Kütt, Artur Linnus
Traffic "Laava"
Muusika: Stig Rästa, Victor Crone, Linnea Deb
Sõnad: Fred Krieger
Eesti Laulule esitatud lugusid hindas 40 inimesest koosnenud žürii, kelle seas on nii tuntud muusikuid ja heliloojaid, raadiohääli ja teletegijaid kui ka kontserdikorraldajaid. Oma panuse andsid ka erinevate ühingute esindajad ja inimesed, kelle jaoks muusika on kesksel kohal kas töös või eraelus.
Žüriisse kuulusid Alika, Andi Aus, Andres Panksepp (Raadio Elmar), Birgit Sarrap, Danel Pandre (Eesti Fonogrammitootjate Ühing), Eik, Eva Palm (Live Nation Estonia), Getter Jaani, Inga Tislar, Ivar Must, Johanna Mängel (Klassikaraadio), Jordan Laikre (MUBA õpilane), Julia Kornejeva (Raadio 4), Jüri Pootsmann (Power Hit Radio), Kaspar Viilup (ERR-i kultuuritoimetus, Keiti Väliste (telerežissöör), Kristjan Rabi (Rock FM), Liina Raud, Maian Kärmas (Raadio Tallinn), Marek Miil (telerežissöör), Mart Normet (saatejuht, teleprodutsent), Marta Püssa (Raadio 2), Merit Lutsar (MUBA õpilane), Merlyn Uusküla, Ott Lepland, Priit Pajusaar, Ramo Teder, Rauno Märks (Retro FM), Rebecca Kontus (Eesti Jazziliit), Robin Pass, Sidni Tomson, Sten Teppan (Vikerraadio), Synne Valtri (Eesti Autorite Ühing), Taavi Esperk (Tallinn Music Week), Teele Viira (Sky+), Tuuli Põldvee (MUBA õpilane), Tõnn Kuuli (teleprodutsent, Music Estonia tulevane tegevjuht), Urmas Kolsar (Star FM), Ülar-Johannes Palm (Eesti Esitajate Liit), Yasmyn.
Toimetaja: Annika Remmel