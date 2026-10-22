Galerii: Eesti Laul 2027 finalistid on selgunud

Eesti Laul 2027 finaali jõudnud muusikute seas on mitmeid artiste, kes konkursil osalenud ka varasematel aastatel, ent on ka täiesti uusi tulijaid. Eurovisiooni kogemus on ette näidata kahel võistlejal. Korraldajate sõnul tuleb muusikaliselt mitmekesine võistlus, sest 12 loos kõlab nii moodsaid rütme kui ka rokki ja folki. Eesti Laulul osalevaid lugusid kuuleb esmakordselt novembri lõpus.

Eesti Laul 2027 finaal toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Suurt õhtut juhivad Koit Toome ja Eda-Ines Etti.

Eesti Laul 2027 finalistid

Daniel Levi "Dust"

Muusika: Daniel Levi, Clifford Goilo

Sõnad: Daniel Levi

Jaagup Tuisk ja Wanda "Kesk öö musta merd"

Muusika: Jaagup Tuisk, Wanda-Helene Ollep

Sõnad: Wanda-Helene Ollep, Jaagup Tuisk, Lauri Räpp

Johanna Elise "Getaway Car"

Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Anna Graceman

Kerli Kivilaan "When the World Is Over"

Muusika: Kerli Kivilaan, Gevin Niglas

Sõnad: Kerli Kivilaan

Laura "Metsapiiga"

Muusika ja sõnad: Vahur Valgmaa

M Els x J-Run "HUSH HUSH"

Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Jeroen Nai Chung Tong, Merili Käsper

Ollie "Sad Every Day"

Muusika ja sõnad: Oliver Mazurtšak

Pale Alison x Minimal Wind "Superhuman"

Muusika ja sõnad: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Evelina Koop, Jelizaveta Anderžanova

Panørama, Vemka, Hans Markus "Reflection"

Muusika: Steven-Marten Suur, Martin Veem, Hans Markus Danilas, Villem Rootalu, Noah Schatteiner

Sõnad: Hans Markus Danilas, Martin Veem, Laura Prits

Rita Ray "Don't You Agree"

Muusika: Kristi Raias, Johannes Laas, Robine Koerts, Eric Timmann

Sõnad: Kristi Raias

Zetod feat. Hellika "Kipõ-kipõ"

Muusika ja sõnad: Jalmar Vabarna, Matis Leima, Jaanus Viskar, Martin Kütt, Artur Linnus

Traffic "Laava"

Muusika: Stig Rästa, Victor Crone, Linnea Deb

Sõnad: Fred Krieger

Eesti Laulule esitatud lugusid hindas 40 inimesest koosnenud žürii, kelle seas on nii tuntud muusikuid ja heliloojaid, raadiohääli ja teletegijaid kui ka kontserdikorraldajaid. Oma panuse andsid ka erinevate ühingute esindajad ja inimesed, kelle jaoks muusika on kesksel kohal kas töös või eraelus.

Žüriisse kuulusid Alika, Andi Aus, Andres Panksepp (Raadio Elmar), Birgit Sarrap, Danel Pandre (Eesti Fonogrammitootjate Ühing), Eik, Eva Palm (Live Nation Estonia), Getter Jaani, Inga Tislar, Ivar Must, Johanna Mängel (Klassikaraadio), Jordan Laikre (MUBA õpilane), Julia Kornejeva (Raadio 4), Jüri Pootsmann (Power Hit Radio), Kaspar Viilup (ERR-i kultuuritoimetus, Keiti Väliste (telerežissöör), Kristjan Rabi (Rock FM), Liina Raud, Maian Kärmas (Raadio Tallinn), Marek Miil (telerežissöör), Mart Normet (saatejuht, teleprodutsent), Marta Püssa (Raadio 2), Merit Lutsar (MUBA õpilane), Merlyn Uusküla, Ott Lepland, Priit Pajusaar, Ramo Teder, Rauno Märks (Retro FM), Rebecca Kontus (Eesti Jazziliit), Robin Pass, Sidni Tomson, Sten Teppan (Vikerraadio), Synne Valtri (Eesti Autorite Ühing), Taavi Esperk (Tallinn Music Week), Teele Viira (Sky+), Tuuli Põldvee (MUBA õpilane), Tõnn Kuuli (teleprodutsent, Music Estonia tulevane tegevjuht), Urmas Kolsar (Star FM), Ülar-Johannes Palm (Eesti Esitajate Liit), Yasmyn.