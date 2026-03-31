Eurovisiooni lauluvõistlus laieneb Aasiasse

Eurovisioon
Eurovisiooni lauluvõistlus laieneb Aasiasse
Eurovisiooni lauluvõistlus laieneb Aasiasse
Eurovisioon

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) teatas teisipäeval, et 2026. aasta novembris toimub esimene Aasiale suunatud Eurovisiooni lauluvõistlus.

Lauluvõistluse korraldajalinnaks on valitud Tai pealinn Bangkok. Võistlus toimub 14. novembril.

Osalejad selguvad riiklikes eelvoorudes, mille korraldavad iga riigi ringhäälingud enne finaali. Esialgsetel andmetel on konkursil osalemise kinnitanud Lõuna-Korea, Tai, Filipiinid, Vietnam, Malaisia, Kambodža, Laos, Bangladesh, Nepal ja Bhutan, kuid korraldajate sõnul on lähikuudel oodata osalejate arvu kasvu.

Uue formaadi eesmärk on ühendada Aasia riike muusika kaudu ning pakkuda platvormi piirkonna artistidele ja loomekogukondadele. Korraldajate hinnangul võib võistlus jõuda enam kui 600 miljoni vaatajani.

Eurovisiooni direktor Martin Green ütles, et Aasiasse laienemine on loomulik järgmine samm. Tema sõnul kujuneb uus võistlus koostöös piirkonna artistide, ringhäälingute ja publikuga.

Lisaks EBU-le korraldavad Aasia võistlust ettevõtted Voxovation ja S2O Productions ning Tai telekanal Channel 3.

Tavapärane Eurovisioni lauluvõistlus toimub 12.–16. maini Austrias Viinis.

Toimetaja: Karmen Rebane

