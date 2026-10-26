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Armeenia võitis noorte Eurovisiooni lauluvõistluse

Eurovisioon
Naré
Naré Autor/allikas: EBU
Eurovisioon

Armeenia esindaja Naré võitis laupäeval Maltal toimunud 24. noorte Eurovisiooni lauluvõistluse lauluga "Boo!".

13-aastane laulja kogus 202 punkti ja tõi Armeeniale võistluse kolmanda võidu.

Teise koha saavutas Hispaania esindaja, kümneaastane Lucas Paulano, kes kogus lauluga "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" 184 punkti. Kolmandaks tuli Prantsusmaa esindaja, 12-aastane Alec, kelle laul "Comment tu vas?" kogus 165 punkti.

Tänavusel võistlusel osalesid 16 riigi noored artistid vanuses 9–14 aastat. Kokku astus lavale 48 esinejat ning võistlust jälgisid tuhanded pealtvaatajad kohapeal ja miljonid inimesed teleülekande või interneti vahendusel.

Võitja selgus rahvusvahelise žürii ja veebihääletuse tulemuste põhjal. Iga osalejariigi žüriisse kuulus kolm muusikatööstuse eksperti ja kaks 10–15-aastast last. Žürii häälte osakaal moodustas poole lõpptulemusest, ülejäänud punktid tulid vaatajate veebihääletusest.

Veebihääletus toimus kahes voorus. Esimeses voorus said vaatajad hääletada laulude eelvaadete põhjal enne otsesaadet, teine voor avati pärast viimase esineja etteastet. Hääletada said osalejariikide vaatajad ning veel 178 riigi ja territooriumi elanikud. Iga hääletaja võis valida kuni kolm laulu.

Naré on pärit Armeenia pealinnast Jerevanist. Ta alustas laulmist juba noores eas ning on osalenud muusikalides, telesaadetes ja Armeenia muusikaprojektides. Riigi esindajaks valiti ta enam kui saja kandidaadi seast.

Armeenia on noorte Eurovisiooni varem võitnud 2010. ja 2021. aastal.

Noorte Eurovisiooni korraldas Malta avalik-õiguslik ringhääling PBS koostöös Euroopa Ringhäälingute Liiduga. Järgmise, 25. juubeliaasta võistluse korraldajariik ei ole veel teada. Erinevalt täiskasvanute Eurovisioonist ei pea noorte Eurovisiooni võitjariik järgmisel aastal võistlust korraldama.

Toimetaja: Karmen Rebane

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