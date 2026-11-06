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Kammerkoori Encore dirigent Karin Tuul: alguses tegutsesime õhinapõhiselt

Terevisioon
Foto: Vahur Lõhmus
Terevisioon

Kümnendat sünnipäeva tähistava kammerkoori Encore asutaja ja dirigent Karin Tuul rääkis "Terevisioonis", et tegi endale koori, sest tahtis ise kujundada oma koori nägu, kõla ja repertuaari. Tuule sõnul tegutseti esimesed seitse aastat puhtalt entusiasmist, nüüd on nad aga suure kogemusega kammerkoor.

Kammerkoor Encore tähistab 14. novembril oma kümnendat sünnipäeva.

"Minu esmane sisend oli see, et õppisin Eesti muusika- ja teatriakadeemias koori dirigeerimist ja sain aru, et ma ei taha olla kooritu dirigent ja selleks, et endale alguses praktikat ja väljundit luua, kutsusin kokku lauljad ja nüüd oleme juba kümme aastat järjepidevalt tegutsenud. Kooris on ka lauljaid, kes on olnud algusest peale ja viimased kümme aastat iga pühapäeva õhtul koorilaulu panustavad," ütles koori asutaja ja dirigent Karin Tuul.

Koori asutamine oli vajalik ka selleks, et ta ise saaks kujundada koori nägu, kõla ja repertuaari.

Tuule sõnul on tal algusest peale olnud kooriga seoses ka hariduslik eesmärk. "Kui algselt koori kokku kutsusin, olid lauljad valdavalt laulnud kas nais- või meeskoorides. Kogu segakoori kuldne repertuaar oli omandamata. Hakkasin repertuaari järjest lisama võimetekohast muusikat, mida üks haritud ja suure kogemusega koorilaulja Eestis peaks olema laulnud," nentis Tuul.

Kammerkoor Encore on isetegevuslik ja ühegi organisatsiooni alla ei kuulu. "Esimesed seitse aastat oli puhas entusiasm, aga kui lauljad liikusid palgatööle oli võimalik tõsta natuke ka koori liikmemaksu ja siis tuli juba juttu ka dirigendipalgast," nentis Tuul. "Mul on ka palgatöö, olen huvikooli direktor."

Tuul tegutseb ka heliloojana, kelle laule on esitatud ka laulupeol. "See loob võimalusi juurde," lisas ta.

Kammerkoor Encore, "Kaks kuukiirt mu toas"

Kammerkoor Encore, "Pühapäev"

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Martha-Beryl Grauberg ja Margus Saar

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