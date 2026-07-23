Sisulooja: TikToki agressiivne algoritm õpib ühe videoga, mis sisu näidata

Sisulooja Annely Kasela rääkis Vikerraadios, et TikToki agressiivne algoritm õpib juba ühe videoga, millist sisu kasutajale näidata ja nii võib radikaliseerumine toimuda nädalatega. Kasela sõnul ei tunta sageli ära, kui inimene on juba radikaliseerumise teel.

"TikToki eripära ongi selles, et neil on kõige efektiivsem soovitusalgoritm, mis tõmbab väga hästi kasutaja spiraali. Seda peetakse kõige agressiivsemaks algoritmiks. Kõik võib alati täiesti süütust naljast mustanahaliste, immigrantide või Downi sündroomiga inimeste kohta. Väga lühikese ajaga võib see eskaleeruda täiesti äärmuslikuks sisuks, kus ülistataksegi Hitlerit ja tehakse maha kõiki, kes ei näe sinu moodi välja," ütles matemaatikaõpetaja ja sotsiaalmeedia sisulooja Annely Kasela, kes kirjutas magistritöö teemal "Uute kasutajate teekond paremäärmusliku sisuni TikTokis".

Kasela lõi kuus võltskasutajat, mille eesmärk oli jõuda saja minutiga võimalikult ekstreemsesse TikToki osasse. "Ma ise ei loonud ühtegi videot, ei kommenteerinud midagi. Ainsad viisid, kuidas ma algoritmi mõjutasin, oli see, millised videod ma lõpuni vaatasin ja meeldivaks märkisin," selgitas Kasela. "Ühe video pealt õpi algoritm juba väga palju ja hakkab järjest ekstreemsemalt piire kompama."

Kasela sõnul on ka Instagramil, Facebookil ja YouTubil soovitusalgoritmid, mis võtavad arvesse kasutaja varasemat käitumist. "TikTok on neist kõige agressiivsem," tõdes Kasela. "Kõik need sotsiaalmeediaplatvormid näitavad äärmuslikku sisu ja tõmbavad kasutaja spiraali."

Ühe video vaatamine ei tee veel midagi, probleem tekib siis, kui inimese kogu ajajoon on täis äärmusliku sisuga videosid.

"Noore puhul peaks tähele panema, milliseid ideid ta väljendab. Kui ta täiskasvanute juuresolekul teeb rassistlikke või naistevastaseid väljaütlemisi, on noor juba päris sügavale spiraali jõudnud. Olen matemaatikaõpetaja ja täiesti uskumatu, mida noored vahel välja ütlevad. Konkreetselt on öelnud 12-aastased lapsed, et mustanahalised seina äärde või et juudid ahju. Andrew Tate'i hiilgeajal kordasid osad noored poisid, et naiste ainus mõte ongi mehe jaoks igas mõttes eksisteerida kui objekt," nentis Kasela. "Kui keegi ei sekku, siis noor ilmselt radikaliseerubki."

Sotsiaalmeedias ei toimu radikaliseerumine Kasela sõnul nii nagu vanasti kuude või aastatega, vaid võib toimuda nädalatega. "Me täiskasvanutena ei tunne sageli ära, et noor on radikaliseerumise teel."

"Täna ei ole meil ühtset väga head lahendust, mis aitaks. Mina õpetajana näen lahendusena seda, et täiskasvanud on kursis slängiga, mida äärmuslike mõtteviiside gruppi kuuluvad inimesed kasutavad ja märkavad võimalikult vara, sest meil on olemas inimesed, kes oskavad selle probleemiga tegeleda, koolides on väga head sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid, aga info jõuab nendeni liiga hilja," nentis Kasela.