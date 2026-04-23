Kardioloog: eesti mees vajab liikumisharjumuse tekitamiseks lähedaste tuge

Kardioloog Martin Serg ja saatejuht Kaidor Kahar rääkisid "Terevisioonis", et eesti mees vajab liikumisharjumuse tekitamiseks sageli sõprade ja lähedaste tuge, et tervisepööret teha ja liikumisharjumust ka hoida. Hea võimalus mehi liigutama motiveerida on osaleda meeste matkal.

Südamekuul kutsutakse mehi rohkem liigutama ja oma tervise eest hoolt kandma. 26. aprillil toimub juba viiendat korda meeste matk, mis viib osalejad Nõmme-Harku terviseradadele ning samal ajal ka Kuressaarde ja Vormsile.

"Kõige suuremaks probleemiks on endiselt ülekaal, mis järjest suureneb, see on lausa pandeemia. Eesti statistika näitab seda, et ülekaalulisi mehi on rohkem kui normaalkaalulisi," ütles kardioloog Martin Serg.

Südame-veresoonkonnahaiguste riskitegurid sageli ongi vaiksed tapjad kuni tuleb südameinfarkt või ajuinsult. "Kindlasti tuleb enda olulisi numbreid teada, vererõhunumbrid, kolesterooli- ja veresuhkruväärtus. Kõiki neid numbreid saame parandada liikumisega. Soovitus on vähemalt pool tundi päevas mõõdukat füüsilist aktiivsust, mis ei tähenda üldse seda, et jalgrattasõit või kiire kõnd. Riiete triikimine ja muruniitmine on näiteks head füüsilised tegevused. Tuleks leida need tegevused, mis sulle meeldivad," selgitas Serg.

Motivatsioonina võib Sergi sõnul kasutada ka seda, et panna ennast kirja mõnele rahvaspordiüritusele.

"Kui sa näed seda tuge enda ümber, mis sul on, siis kasuta seda võimalust, see aitab tervisepööret teha ja ka hoida," sõnas tervisesaadete saatejuht Kaidor Kahar.

Kardioloogid näevad oma töös sageli, et inimest motiveerib ümbritsev tugi. "Sõbrad ja perekond. Tuleb leida need inimesed, kellega koos liikuda," tõi Serg välja.

26. aprillil toimub meestematk. "See on hea näide, kuidas me meestena saame üksteist motiveerida. Matk toimub tänavu kolmes kohas, Tallinnas, Saaremaal ja Vormsil. Leidke Facebookist üles "Mehed, hakkame elama" sündmus ja pange ennast kirja. See on koht, kus on võimalik positiivset energiat saada," tõdes Kahar. "Liikumisel on sama lugu nagu lahingus, et leida tuleb hea lahingupaariline. Inimene, keda sa usaldad, aktsepteerid ja austad."

Kahar tõi välja, et väga suur on naiste roll meeste liikuma saamisel. "Naistel on see tarkus mehi liikuma saada. Näiteks pereelu korraldamisel, kui on väikesed lapsed, kuidas mõlemal partneril oleks aega nendega tegeleda."