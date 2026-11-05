Audioraamatute sisujuht: eelistame inimloetud audioraamatuid tehishäälele

Eesti Digiraamatute Keskuse sisujuht Marge Tänava rääkis saates "R2 Päev", et Storytel'i tulek nende tulusid ja tegevusi mõjutanud pole, pigem tõstis digiraamatute olemasolu uuesti fookusesse. Tänava sõnul tehisintellekti häälega audioraamatud nende kaudu turule ei jõua.

"Kui audio- ja e-raamatute voogedastusplatvorm Storytel Eestisse tuli, oli alguses hirmu palju ja meile tundus ka, et nüüd jooksevad kõik sellele tormi, aga aasta hiljem peame ütlema, et me oleme üsna heas kohas. Storytel'i tulek ei ole meie tulusid ja tegevusi mõjutanud, mida me alguses kartsime, aga turgu solgib ta ikka. Kui inimesed lähevad Rahva Raamatu või Elisa raamatuäpist Storytel'i üle, siis saame ka meie maksta vähem," ütles Eesti Digiraamatute Keskuse sisujuht Marge Tänava.

Pigem tegi Storytel'i tulek head. "Kuna ta tuli nii suure reklaamiga, siis tuli see pilti, et digiraamatud on olemas," lisas Tänava.

Kui Storytel suudab väga lühikese ajaga teha 10 000 audioraamatut, tekib küsimus, kust see ressurss tuleb, sest audio tootmine ei ole odav.

Tänava sõnul paneb tema alati kirjastustele südamele, et kui nad on raamatu siseloomes, tõlkimisel või kujunduses kasutanud AI abi, tuleb see välja tuua. "Lugeja peab teadma, et AI abi on kasutatud. AI abil loodud audioid me Rahva Raamatusse ja Elisasse müüki ei võta," tõi Tänava välja.

"Nii Elisa kui ka Rahva Raamat maksavad ka kampaania perioodi kirjastajale kinni ehk kui inimene 14 päeva midagi tasuta kuulab, siis see maksatakse kirjastusele kinni. Ilmselt sealt tuleb üks tuluvahe Storytel'iga. Meie maksame audioraamatu müügitulust 60 protsenti kirjastajale," nentis Tänava.

"Kui vaadata kirjastajatele makstava tasu järgi, on audiote osakaal sellest tõusnud umbes 15 protsenti eelmise aastaga võrreldes. Kui eelmisel aastal oli kogutasust 20 protsenti audiotele, siis täna on see umbes 35 protsenti," tõi Tänava välja.

"Mulle tundub, et tarbimine on rohkem tõusujoones kui tootmine. Tootmine teeb ettevaatlikuks. Kõige soodsam audioraamat, mille oleme tootnud, on 150 eurot ja kõige kallim 1600 eurot. Tootmise teeb kulukaks lugeja, helitehniku ja stuudio tasu ning järeltöötlus," nentis Tänava, kellel on üle 500 koostööpartneri.

On tahetud ka AI häälega audioraamatut teha. "Lükkasin selle koostöö tagasi, sest meie edasimüüjad ei võta robotlugejaid sisse. Tänase seisuga lükkan tagasi, sest me oleme lubanud oma klientidele ehk siis meie edasimüüjad on lubanud oma klientidele, et on inimloetud raamatud," selgitas Tänava.