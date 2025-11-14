Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

Peapiiskop Urmas Viilma meenutas "Ringvaates", kuidas ta saate "Mehed, hakkame elama" võttel rängalt kukkus, murdes rangluu ja kolm roiet. Viilma sõnul on ta ka varem elus võtnud riske, kui pakutakse teha uusi asju, sest kui ei proovi, ei saa ju ka õnnestuda.

"See läks kõik asja ette. Kui oleks pandud kaamera seisma ja öeldud, et nüüd jääb pooleli, siis oleks olnud kõik asjatu," meenutas EELK peapiiskop Urmas Viilma saate "Mehed, hakkame elama" üht võttepäeva, mil ta hobuse seljast maha kukkus.

Kohale kutsutud kiirabi viis Viilma haiglasse. "Õnneks jäi hobune terveks," muheles peapiiskop. Kukkumise tulemuseks oli Viilma sõnul rangluumurd ja kolm murdunud ribi. "Siiamaani on iga päev luuvalu päev, eriti sellise ilmaga."

Kuigi kukkudes käis kehast raksatus läbi, siis šokk tuli hiljem. "Mind viidi kaks korda EMO-sse, ühe korra kadus pilt eest ka ära, aga see oli juba hiljem. Aga eks ta muidugi oli valus. Esimestel nädalatel oli kõige keerulisem pikali heita. Püsti olles pole roietel sellist koormust, korraks ei saanud isegi hingata."

Nüüd käib Viilma iga kuu aja tagant arsti juures oma olukorda kontrollimas, sest murdunud luud veel päris kokku kasvanud ei ole. "Võimlema ja liigutama peab."

Viilma sõnul oli see juhtum tema puhul teatud mustri näitamine. "Ma olen elus ka varem võtnud selliseid riske. Ma olen üsna halb "ei" ütleja. Olen valmis tegema uusi asju, mida pakutakse, aga kui sa ei proovi, ei saa sa ju ka õnnestuda. Mulle see meeste tervise saade ideena meeldis, ja ega ma täna ka ei kahetse. Jumal tänatud, et ma sealt püsti tõusin, on ka olukordi, kus ongi viimane kord."

Peapiiskop tõi välja, et meestel on sarnased terviseprobleemid, pool aastat tagasi oli Viilma kaheksa kilo raskem. "Minu liikumine oli praktiliselt olematu. Saade aitas mul süvendada suvel tehtud liikumisharjumust ja uuesti aktualiseerida seda iseenese jaoks. Probleemsed on mul ka kolesterool ja vererõhk, mida pealtnäha ei taju ja mida peab hakkama mõõtma. See harjumus iseennast märgata ja enda eest hoolitseda peab tulema ning mure korral kindlasti arsti juurde minema."

"Mehed, hakkame elama" uus hooaeg algab ETV-s 15. novembril kell 20.