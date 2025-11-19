Saatesari "Mehed, hakkame elama!" sai aasta tervisesõbra tiitli

Äsja ETVs neljandat hooaega alustanud sari "Mehed, hakkame elama!" on juba mitu aastat võtnud südameasjaks meeste tervisega seotud teemad ja pakkunud inspiratsiooni ning kaasamõtlemist läbi tuntud meeste lugude.

Tervisesõbra tiitlile lisas kaalu ka "Mehed, hakkame elama!" podcast, mida saatejuht Kaidor Kahar on samuti kirglikult vedanud. Sealgi on jutuks meeste tervise ja elustiili teemad, kus igas osas räägitakse külalisega südamest asjadest, mis muretsema või rõõmustama panevad.

15. novembril ETVs alustanud sarja neljandal hooajal räägivad avameelselt oma tervisest peapiiskop Urmas Viilma, ooperilaulja Oliver Kuusik, koorijuht Hirvo Surva, saatejuht Erkki Sarapuu, muusik Heini Vaikmaa ja tippkokk Indrek Kivisalu. Uus hooaeg võtab ette teemad vaimsest tervisest kolesteroolini ja nippe jagatakse nii ajurakkude turgutamiseks, toitumiseks kui ka liikumiseks. Vaataja saab näha sedagi, kuidas saates osalejad erinevate spordialadega rinda pistavad.

Saatejuht Kaidor Kahari sõnul võiks "Mehed, hakkame elama!" osalejate mõtted kõnetada mitte ainult mehi, vaid kogu ühiskonda. Saates oma terviseteemadega tõtt vaatavaid mehi kirjeldab ta kui erakordselt säravaid inimesi, lisades, et see on suur usk nende saatesse, et nad on nõus oma lugusid jagama.