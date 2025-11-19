X!

Saatesari "Mehed, hakkame elama!" sai aasta tervisesõbra tiitli

Tele
"Mehed, hakkame elama!" saatejuht Kaidor Kahar ja produtsent Egle Beek Autor/allikas: ERR
Tele

Sel kolmapäeval toimunud terviseedenduse konverentsil "Tervisekommunikatsioon – kuidas murda läbi infomüra?" pärjati saatesari "Mehed, hakkame elama!" aasta tervisesõbra tiitliga.

Äsja ETVs neljandat hooaega alustanud sari "Mehed, hakkame elama!" on juba mitu aastat võtnud südameasjaks meeste tervisega seotud teemad ja pakkunud inspiratsiooni ning kaasamõtlemist läbi tuntud meeste lugude.

Tervisesõbra tiitlile lisas kaalu ka "Mehed, hakkame elama!" podcast, mida saatejuht Kaidor Kahar on samuti kirglikult vedanud. Sealgi on jutuks meeste tervise ja elustiili teemad, kus igas osas räägitakse külalisega südamest asjadest, mis muretsema või rõõmustama panevad.

15. novembril ETVs alustanud sarja neljandal hooajal räägivad avameelselt oma tervisest peapiiskop Urmas Viilma, ooperilaulja Oliver Kuusik, koorijuht Hirvo Surva, saatejuht Erkki Sarapuu, muusik Heini Vaikmaa ja tippkokk Indrek Kivisalu. Uus hooaeg võtab ette teemad vaimsest tervisest kolesteroolini ja nippe jagatakse nii ajurakkude turgutamiseks, toitumiseks kui ka liikumiseks. Vaataja saab näha sedagi, kuidas saates osalejad erinevate spordialadega rinda pistavad.

Saatejuht Kaidor Kahari sõnul võiks "Mehed, hakkame elama!" osalejate mõtted kõnetada mitte ainult mehi, vaid kogu ühiskonda. Saates oma terviseteemadega tõtt vaatavaid mehi kirjeldab ta kui erakordselt säravaid inimesi, lisades, et see on suur usk nende saatesse, et nad on nõus oma lugusid jagama.

Toimetaja: Kaspar Viilup

uus hooaeg

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

18.11

Psühholoog: pikaaegseid paare hoiavad koos kannatused ja ühised huvid

17.11

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

19.11

"Pealtnägija": kuidas kaitsta lapsi ropplaulude laine eest?

19.11

Lastepsühhiaater: tõrges-trotsliku käitumishäirega laps vajab kindlasti abi

19.11

Eeva Mägi: pidin maha müüma oma kodu, et filme teha

17.11

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

18.11

Ansambel Sadu liige Sofia-Liis Liiv: meie tühjast-tähjast draamat ei kisu

14.11

Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

12.11

Pereterapeut: lapsed on peredes indikaatorid, kes näitavad suhteprobleeme

19.11

Loomaaia kuraator: loomadele väga meeldib ekstreemne ilm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo