Jaan Aru: tehisaruga toimetamiseks tuleb seda õigesti kasutama õppida

Arunädala korraldaja Jaan Aru rääkis "Ringvaates", et tehisaru põhimõtteliselt võiks õppimist toetada, kui seda tööriista õigesti kasutada. Teadlase sõnul on seda õhkõrn piiri aga raske tabada ja me kõik peame õppima, kuidas õige balanss saavutada.

""Arunädal" on nädal, mille jooksul üritame Eestit teha tehisaru suhtes targemaks. Tahame olla arukas rahvas, aga arukas rahvas peab tänapäeval ka tehisaru kasutama õigesti ehk arukalt," ütles ajuteadlane Jaan Aru.

Arukas kasutamine tähendab teadlase sõnul seda, et sa kasutad tehisaru õigete asjade jaoks. "Mis need õiged asjad on, seda me "Arunädalal" arutamegi. Me tahame, et oleks vähem neid, kes tehisaru üldse ei kasuta, aga teisalt tahaks, et oleks vähem ka neid, kes tehisaru kogu aeg kõigeks kasutavad, sest see on ka arulage. Tasakaalu leida ei ole aga lihtne," nentis Aru.

Üle Eesti toimuvad erinevad koolitused ja töötoad. "Töötubadesse saab ennast kirja panna ja saab ka ise koolitust korraldada, kui oled entusiast. Teete töötoa oma külas näiteks," sõnas Aru.

"Eesti suhtumine on see, et liigume edasi, proovime asju, teeme vigu ja see on normaalne, aga kui me edasi liigume, siis teeme innovatsiooni," selgitas Aru.

"Me püüame midagi ette võtta arutu tehisaru kasutamise vastu, et seista vastu ka suurtele korporatsioonidele, sest mis meil üle jääb. Täiskasvanutena saame teadlikult läbi mõelda, kes ma olen ja mida ma tahan ja kui ma saan aru, et mulle meeldib oma peaga mõelda, oma ajuga asju teha, siis saadki otsuse teha, et ma tehisaru ei kasuta. Koolinoortel on seda otsust palju raskem teha, sest nende aju kontrollprotsessid pole veel nii välja arenenud. Neil on tunne, et nad peavad olema sotsiaalmeedias, videomängudes ja lõpuks tal pole enam aega, et süveneda õppimisse ja pingutada. Seega kõik kaardid on meie aru vastu. See on see, mille vastu me peamegi Eestis koos töötama, et noortel oleks lihtsam oma aju arendada ja seda kasutada, ja niimoodi sellest tehisarust ka see kasulik pool võtta," selgitas Aru.

Ajuteadlase sõnul peaks ka riiklikult olema selge visioon, mida me teeme sel tehisaru ajastul.

"Nutiseadmete, näiteks sotsiaalmeedia puhul on peaaegu selge, et need tõesti segavad õppimist. Tehisaru põhimõtteliselt võiks toetada õppimist, kui seda õigesti ja hästi kasutada ja selles seisnebki probleem. See on väga õhkõrn piir, kus me tahaksime olla, et seda õigesti kasutada. Seda piiri on raske tabada ja seetõttu me peamegi kõik koos selle nimel tööd tegema, et see balanss saavutada," tõdes Aru.