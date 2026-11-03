Gert Raudsep: teatripiletite hind peaks olema madalam

Esmaspäeva ennelõunal läksid müüki piletid draamateatri jaanuari- ja veebruarikuu etendusele, millest populaarsemad müüdi välja väga kiiresti. Teatrimaja ette läksid esimesed piletihuvilised seisma kell neli hommikul.

Eesti Teatriliidu juht ja draamateatri näitleja Gert Raudsep ütles "Ringvaates", et seesugune piletitorm tekitab temas kahetisi tundeid: kuigi see on väga tore, et saalid on välja müüdud, kaob teatris käimise juurest spontaansus.

"Me mäletame ka linnateatris neid aegu, mäletan oma nooruspõlvest, et Ugalas oli palju lavastusi, millele oli väga keeruline piletit saada. See käib teatritel üles ja alla," märkis ta.

Samas ei ole kiiresti välja müüdud piletid Raudsepa sõnul peamine mure. Ta tõi välja mõni aeg tagasi kultuuriministeeriumi valminud mittekülastatavatuse uuringu, kus 44 protsenti vastajatest ütlesid, et nad tahaksid rohkem teatris käia, kuid ei saa seda liiga kõrgete hindade tõttu teha.

"58 protsenti ütles, et põhjus, miks nad ei käi rohkem teatris, on see, et pileti hind on liiga kõrge. Alles neljandal kohal oli 31 protsendiga see, et pileteid on raske saada," märkis ta.

Pileti hind sõltub aga tema sõnul sellest, kuidas riik teatreid rahastab. "Me teeme avaliku raha eest teatrit, nagu te teete avaliku raha eest rahvusringhäälingut, mis peab olema kõigile kättesaadav. Meie mõistes peab teater ka olema kõigile kättesaadav, kõik on maksumaksjad, kõik panustavad sellesse. Pileti hind peaks olema madalam."

Sel müügipäeval oli esimest korda kasutusel nelja pileti piirang. See tähendab, et üks ostja sai ühele etendusele võtta maksimaalselt neli piletit. Raudsepa sõnul olevat see mingisugust leevendust pakkunud.

"Enamik inimesi, kes seisid füüsilises järjekorras, nendele inimestele ikka reserveeriti pileteid ja minu teada – ma vabandan, kui keegi tõesti ilma jäi – nad said pileteid," lausus ta.

Suure menu teenindamiseks teatril ühtegi salalahendust siiski võtta pole. "Kõik töötavad optimaalsel tasemel, et etendusi anda," rõhutas Raudsep. "Mõnes sotsiaalmeediagrupis on räägitud, et miks te ei mängi suuremates saalides. Lavastus on tehtud konkreetsetesse saalidesse, ei ole mõtet staadionitele ronida selle jaoks," selgitas ta.