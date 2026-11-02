Mirjam Mõttus paneb proovile Eesti perede valmisoleku kriisideks

Esmaspäeval, 2. novembril stardib ETV-s uus kaheksaosaline saatesari "Mis siis, kui…", mis paneb proovile Eesti perede kriisivalmiduse ja jagab lihtsaid soovitusi.

Kuidas tegutseda, kui torm viib alajaama minema ja elekter kaob päevadeks? Või kui üle linna kõlavad sireenid? Uues tõsielulises saatesarjas "Mis siis, kui…" osaleb neli perekonda Lõuna-Eestist Õismäeni, keda ootavad ees elulised väljakutsed.

Saatejuht Mirjam Mõttus annab peredele praktilisi ülesandeid, mis käsitlevad kriisivarusid, ohuteadlikkust, varjumist, evakuatsiooni, psühholoogilist esmaabi ning elektri-, vee-, kanalisatsiooni-, side- ja kütekatkestusi. Perede lahendusi kommenteerib Päästeameti ekspert, kes lisaks tagasisidele jagab ka kasulikke soovitusi.

Televaatajal on hea võimalus esmaspäeviti kaasa mõtelda, milleks on nad tegelikult valmis ning mis vajab veel tähelepanu. "Me oleme alates 2020. aastast elanud lõppematus kriisis. Inimesed on väsinud ja samas ka segaduses, sest infot on palju. Meie soov on saatega teha kriisiks valmistumine Eesti inimestele lihtsaks," selgitas saatejuht Mirjam Mõttus.

Ta peab oluliseks, et inimesed ei vaataks kriisivalmidust vaid julgeolekust lähtuvalt, vaid laiemalt: "Kriis võib tekkida ilmast või ka küberohust, need olukorrad tulevad äkki ning tõmbavad hinge kinni. Kui valmis me selleks tavatasandil oleme? Kas meil on kusagile minna, kui näiteks elekter kaob mitmeks päevaks? Iga inimene võiks mõtelda, kas ta saab seitse päeva hakkama."

"Mis siis, kui…" saates osalevad pered on erineva suuruse ja kooslusega, nagu ka nende majapidamised: kes elab majas, kes korteris. Sarja esimestes osades võtavad väljakutse vastu Abja-Paluojal elav täiskasvanutest koosnev neljaliikmeline pere ja Laagris kodu omav viieliikmeline pere, kus kasvab kolm väikest tütart.

Mirjam Mõttuse sõnul on osalevad pered hea peegelpilt eestlastest ja nendega on vaatajal lihtne samastuda. "Osad on rohkem läbi mõtelnud ja valmistunud, teised vähem. Üks on siiski ühine, inimestel on see teema südamel."

Ta tunnistab, et on saadet tehes nendele teemadele iga keharakuga kaasa elanud ja võtnud ka ise kasutusele mitu soovitust. "Mu jaoks oli suur üllatus, mida tegelikult tähendab kriisivaru toidu näol. Ja pidasin maha mitu keerulist vestlust lähedastega, kui peaksime kodunt lahkuma."

"Mis siis, kui…" on ETV ekraanil esmaspäeviti kell 20. Saade saab ka tõlke eesti viipekeelde – ETV eetriga samal ajal on viipekeelne saade Jupiteris. Alates 10. novembrist stardib samateemaline saatesari ka ETV+ kanalil, saadet juhib seal Jevgenia Volohonskaja.

"Mis siis, kui…" saatejuht on Mirjam Mõttus, toimetaja Marit Ummelas, režissöör Johanna Maria Vilgats ja produtsent Mai Kangro. Saatesari on valminud koostöös Päästeametiga.