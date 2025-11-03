Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

Tallinna loomaaed korraldas loodusfotokonkursi, kus kutsuti nii professionaale kui asjaarmastajaid loomaaia asukaid pildistama.

Noorte arvestuses I koha pälvinud Kregor-Krister Koppeli sõnul pildistas ta leopardi ja erilist vaeva selleks nägema ei pidanud. "Läksin klaasi ette ja märkasin, et leopard on seal. Võtsin telefoni välja ja tegin pildi, mitte mingisugust pilditöötlust pole kasutanud," ütles Koppel, kes on loomaaias sage külaline. "Ma ei ole ise ka leopardi kunagi varem loomaaias näinud."

Tallinna loomaaia loodusfotokonkursi võidutöö Autor/allikas: ERR

ZoFo konkursi korraldaja ja loomaaia loodushariduse spetsialist Heiko Kruusi sõnul oli žüriis lisaks temale Urmas Tartes ja Remo Savisaar. "Üks põhjus, miks me Koppeli leopardi pilti nii kõrgelt hindasime, oligi see, et loom ei paista alguses kohe väga hästi pildilt välja, mis ühelt poolt näitab seda, et tasub otsida ja märgata, kui loomaaeda tulla. Teisalt annab ta natuke tunnustust ka sellest, et loomaaias nähakse vaeva, et loomal oleks aedikus koht, kuhu ta saaks peitu minna, ennast varjata ja mõnusasti tunda," tõdes Kruusi.

Konkursile laekus ligi 700 fotot ja pilte saatis 200 autorit. "Valikut teha on alati raske. Loomaaias pildistamine on teistmoodi kui looduses pildistamine. Sageli võivad võred või klaasid peegelduvad olla, mis segavad pildistamist. Samas annab see hea võimaluse loomaaeda tulla, rahulikult olla ja aja maha võtta. Ei pea kiirustama ühe aediku juurest teise juurde, pildistamine pakub võimaluse loomi kauem jälgida," sõnas Kruusi.

Kruusi sõnul on konkursi 30 paremat pilti Tallinna loomaaia läänevärava fuajees seinal. "Neid saab tulla veel täitsa mõnda aega vaatama," kutsus Kruusi.