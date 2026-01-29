Loomaaed: elevandid joovad pärast pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed

Tallinna loomaaia loodushariduse spetsialist Heiko Kruusi rääkis saates "Huvitaja", et käredat talveilma armastavad väga jääkarud, muskusveised ning amuuri tiiger ja amuuri leopard, aga ka Aafrika savannielevendid, kellele antakse pärast igat pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed.

"Loomaaias on talvel külastajate poolest veidike vaiksem, aga talvel on loomaaia külastamine teistsugune kogemus ja vaatepilt kui suvel," ütles Tallinna loomaaia loodushariduse spetsialist ja bioloog Heiko Kruusi.

Kõige enam naudivad käredat pakast jääkarud. "Meil on neli vahvat jääkaruõde, kes on noored ja väga mängulised tegelased. Sellist korralikku talve kogevad nad oma jääkaruelus esimest korda. Nad on pärit soojematest Euroopa loomaaedadest, kaks õde on sündinud Taanis ja kaks õde Saksamaal. Eelmine talv oli pehmeke, õiget lund ja õiget talve kogevad nad esimest korda," nentis Kruusi.

Jääkaru Skadi Autor/allikas: Inari Leiman

Muskusveised, kelle kodu on Gröönimaal, tunnevad ka ennast selles talvekülmas hästi. Ka amuuri tiiger ja amuuri leopard tunnevad ennast pakaselise ilmaga väga hästi. "Kui esmalt kujutavad inimesed tiigrist rääkides ette Indiat ja sooja vihmametsa, siis need tiigrid elavad Kaug-Idas Amuuri jõe ääres, kus klimaatilised olud on sageli üsna sarnased meie talvele. Kuni 20 sentimeetrit lund on nende jaoks veel okei. Kui on rohkem, hakkavad nad ka looduses otsima kohti, kus oleks mugavam ja mõnusam," sõnas Kruusi.

Amuuri leopard Muusi Autor/allikas: Inari Leiman

Loomaaias on ka neid loomi, keda talvel väljas ei näe. "Näiteks leemurid, kaelusmangabeid, servalid. Flamingod on oma talvekorteris, kus külastajad neid ei saa vaadata," tõi Kruusi välja. "Aga näiteks Aafrika savannielevant või ninasarvik on sellised tegelased, kes ei pelga lõpuni seda talvekülma ja elevandid korra päevas korraks nina õue ikkagi pistavad, kasvõi kümneks minutiks. Neil ei ole paksu sooja karva, mis neid kaitseks, aga vahepeal lausa igapäevaselt anti neile pärast õueskäiku sooja teed."