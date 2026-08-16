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Loodushariduse spetsialist: täiskasvanute loodusring on väga teraapiline

Vikerraadio
Foto: Inari Leiman / Tallinna Loomaaed
Vikerraadio

Loomaaia loodushariduse spetsialist Kaari Uibomägi rääkis Vikerraadios, et täiskasvanutele mõeldud loodusring on muuhulgas ka väga teraapiline. Huviringis tarkust kogunud Liis Auväärti sõnul on ülimõistlik pöörata oma tähelepanu loodusele, sest siis pöörad tähelepanu kaugemale iseendast ja oma probleemidest.

Tallinna Loomaaed pakub juba mõnda aega täiskasvanutele loodusringis osalemise võimalust.

"Ülimõistlik on pöörata oma tähelepanu loodusele, sest siis pöörad tähelepanu kaugemale iseendast ja oma probleemidest. See on tänapäeva inimese üks suur taak, et mässime ennast oma jamadesse liiga sisse," sõnas Tallinna loomaaia huviringis tarkust kogunud Liis Auväärt.

Kui õpetad inimesele rahulikult loodust tundma ja jälgima, siis inimesed õpivad seda ka armastama ja kui nad seda armastavad, tahavad nad seda ka kaitsta, tõdes loomaaia loodushariduse spetsialist ja täiskasvanute loodusringi juhendaja Kaari Uibomägi.

Uibomägi teeb loomaaias ekskursioone ja temalt küsiti alatihti, kas loomaaed täiskasvanutele ka loodusringi teeb. Toona veel ei tehtud, aga Uibomägi sai sellest inspiratsiooni.

Auväärt oli loomaaeda suisa kirjutanud, et täiskasvanutele loodusring tehtaks. Kui ring loodi, soovitas ta seda ka oma mehele, kellel on suur kirg jääkarude vastu. "Nüüd me lähmegi oma suhte aastapäeval Taani jääkarude teemaparki, kus öö otsa saab olla jääkarude naabriks ja neid vaadelda. See tundus olevat kõige parem armastuse tähistamise kingitus," muheles Auväärt.

"Mina ütlesin oma kursuslastele juba esimeses tunnis, et täiskasvanud te võite ju olla, aga mina kavatsen teisse suhtuda kui lastesse, et te peate oma sisemise lapse üles leidma. Vahepeal me ka meisterdame. See kõlab tõesti nagu teraapia," muheles Uibomägi.

Kui loomaaeda tuled, peab aja maha võtma. "Ka looduses ei saa ringi tormata, pead jälgima ümbrust ja veel parem on maha istuda, sest siis hakkab loodus sind omaks võtma. Tulevad linnud ja putukad, võib-olla tuleb mõni roomaja sind uudistama. Loomaaias ja ka looduses ei saa sahmerdada, et jooksed ruttu tiigripuuri eest läbi ja siis muretsed, et aga tiigrit ma ei näinudki. Ei näinud jah, tiiger oli puu taga, natuke pidi vaikselt vaatama," nentis ringijuht.

Uibomägi sõnul on väga tähtis küsida küsimusi. "Lapsed esitavad kõige raskemaid küsimusi," tõdes Uibomägi. "Loomaaias töötamine on elukestev õpe."

"Minu aasta üks kõrghetkedest oli see, kui ma kohtusin oma lemmik loodusteadlase Uudo Timmiga, kes on Eestis lendoravate teema vaieldamatu korüfee," nentis Auväärt. "Sain ära küsida kõik oma küsimused, mis mul lendoravatega seoses on tekkinud."

Loodusringi juhendaja sõnul olid ringiliikmed nõus loomaaias ka vabatahtlikuna tegutsema. "See on olnud tohutu abi meile ja tohutu rõõm neile ka. Võib-olla sellest saab tulevikus areneda midagi suuremat välja, et meil ongi oma suur vabatahtlike rühmitus," tõdes Uibomägi.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Vikerraadio", saatejuht Piret Kooli

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