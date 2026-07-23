X!

Loomaaias avati šimpansite, elevantide ja saarmaste tehtud maalide näitus

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Tallinna loomaaia lääneväravas on maalide näitus, kus on esindatud kahe šimpansi ja kahe elevandi joonistused ning saarmaste maal. Kui elevandid joonistavad igavuse peletamiseks, siis saarmastel pidi hoidma kanasüdant lõuendi kohal, et käpajäljed pildile jääksid.

Elevandid on intelligentsed loomad, kellel on vaja ajaveetmistegevusi ja seepärast antakse Tallinna loomaaia elevantidele aeg-ajalt võimalus igavuse peletamiseks maalimisega tegeleda.

"Mingit masstootmist me ei tee. Põhimõtteliselt kuni 20 korda aastas. Senimaani on see olnud põhiliselt talvel ja siseruumides. Kuna talvel ei saa elevandid väljas käia, siis on neil siseruumides ka rikastavat tegevust," selgitas ulukihooldemeister Erko Kiisel.

"Fien on ainus, kes joonistab londilöökidega. Löökide tugevus sõltub sellest, kui unine või ergas päev on, ja kui hea või halb on tuju. Carlil ja Draayil on ühtlasem maalimistuju," tõi Kiisel välja.

Elevant joonistab pilti Autor/allikas: ERR

Hooldemeistrid valivad värvid välja ja tavaliselt on olnud kuus põhivärvi. Maalimise eest on elevantidele ette nähtud ka preemia. "Pudelkõrvitsa tükid ja spetsiaalsed küpsised maisist, porgandist ja päevalilleõlist," sõnas Kiisel.

Tallinna Loomaaia lääneväravas on maalide näitus, kus on esindatud kahe šimpansi ja kahe elevandi joonistused ja saarmaste maal.

"Ega saarmad seda kunsti pärast ei teinud, neil pidi hoidma kanasüdant lõuendi kohal ja värv oli lõuendi ümber," nentis näituse kuraator Darja Zubareva. "Nii et kui saarmad jooksid ja hüppasid seal, siis jäid ka käpajäljed neist maha."

Näitusepiltide müügist saadav tulu läheb sumatra ninasarviku, manuli ja euroopa naaritsa liigikaitse toetuseks looduses.

Elevantide, saarmaste ja šimpansite joonistatud piltide näitus Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Coco Rõõmusaar

Samal teemal

Suvine kaaslane

Kõik koos

Osale perega uues saates

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

22.07

Pala bussiõnnetusest eluga pääsenud Tiina: mäletan sellest õudusest kõike

22.07

Austraalias naturopaadina töötav Kelli Kõlar: elu ise juhtis mind selleni

10:12

Kunstiajaloolane: portselanist supitirin oli omal ajal lõunalaua skulptuur

12:26

Renee Meriste: Ameerika elust igatsen kõige rohkem kogukonnatunnet

22.07

Ajalooõpetaja Indrek Riigor: mul on raske ajaloofilme vaadata

09:32

Maria Faust: kõik sõjad algavad inimese seest

21.07

Merineitsina ujuv Merle Liivand: kuus meest on püüdnud mu rekordit üle lüüa

21.07

Marko Mägi: piiritajad koguvad videvikulendudel olulist infot

13:28

Talunikud: päriselu põllul ja tähenduslik määrus ei pruugi kokku minna

16:31

Keeleteadlane Lea Kreinin: arekeel aitab jõuda keerulisemate tekstideni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo