Loomaaias avati šimpansite, elevantide ja saarmaste tehtud maalide näitus

Tallinna loomaaia lääneväravas on maalide näitus, kus on esindatud kahe šimpansi ja kahe elevandi joonistused ning saarmaste maal. Kui elevandid joonistavad igavuse peletamiseks, siis saarmastel pidi hoidma kanasüdant lõuendi kohal, et käpajäljed pildile jääksid.

Elevandid on intelligentsed loomad, kellel on vaja ajaveetmistegevusi ja seepärast antakse Tallinna loomaaia elevantidele aeg-ajalt võimalus igavuse peletamiseks maalimisega tegeleda.

"Mingit masstootmist me ei tee. Põhimõtteliselt kuni 20 korda aastas. Senimaani on see olnud põhiliselt talvel ja siseruumides. Kuna talvel ei saa elevandid väljas käia, siis on neil siseruumides ka rikastavat tegevust," selgitas ulukihooldemeister Erko Kiisel.

"Fien on ainus, kes joonistab londilöökidega. Löökide tugevus sõltub sellest, kui unine või ergas päev on, ja kui hea või halb on tuju. Carlil ja Draayil on ühtlasem maalimistuju," tõi Kiisel välja.

Elevant joonistab pilti Autor/allikas: ERR

Hooldemeistrid valivad värvid välja ja tavaliselt on olnud kuus põhivärvi. Maalimise eest on elevantidele ette nähtud ka preemia. "Pudelkõrvitsa tükid ja spetsiaalsed küpsised maisist, porgandist ja päevalilleõlist," sõnas Kiisel.

Tallinna Loomaaia lääneväravas on maalide näitus, kus on esindatud kahe šimpansi ja kahe elevandi joonistused ja saarmaste maal.

"Ega saarmad seda kunsti pärast ei teinud, neil pidi hoidma kanasüdant lõuendi kohal ja värv oli lõuendi ümber," nentis näituse kuraator Darja Zubareva. "Nii et kui saarmad jooksid ja hüppasid seal, siis jäid ka käpajäljed neist maha."

Näitusepiltide müügist saadav tulu läheb sumatra ninasarviku, manuli ja euroopa naaritsa liigikaitse toetuseks looduses.