Fotograaf Mardo Männimägi: presidendi ametlik foto näitab tema julgust

Möödunud nädalal avaldas presidendi kantselei president Ülle Madise ametliku foto, mille autor on fotograaf Toomas Volkmann. Fotol on Vabariigi Presidendi lipu kõrval kunstnik Tarrvi Laamanni teos "Kukk või kana, noor või vana", mis koosneb kolmeosalisest maalist. Fotograaf Mardo Männimägi ütles "Ringvaates", et talle meeldib värske foto kaasaegsus.

"Olen kuulnud, et inimesed on võib-olla kritiseerinud natukene seda sigrimigri tausta, aga igal fotol on hästi oluline ka pildi allkiri. Selle pildi allkiri ütleb, et see on meie presidendi soov ja ma arvan, et seda tuleks austada."

Männimäe hinnangul jätab president fotol usaldusväärse mulje. Varasematest ametlikest fotodest eristuv stiil näitab tema sõnutsi ka presidendi julgust.

"Ta julgeb pisut eristada. Ta pani oma sõna maksma. Ütles, et mina tahan nii ja nii me teeme."

Ülle Madise ametlik foto Autor/allikas: Toomas Volkmann/presidendi kantselei

Presidendi rinnal risti olevad käed fotograafi ei häiri, kuigi on levinud arvamus, et risti pandud käed jätavad inimesest kinnise mulje.

"Kui mina portreteerin inimest, olgu ta näitleja, tipp-poliitik või mõni välismaa autor, kes on kirjutanud raamatu, siis ma mängin ta lahti, ma lasen tal olla kõigis poosides, mis on tunnustatud. Kui keegi ütleb, et see on kinnine poos, siis ma küsin, et kust otsast. Kui inimene sinuga pikalt räägib, siis ta vajabki, et käed puhkaks. Me tegeleme visuaaliga. Ma tahan, et ta oleks enesekindel ja rahulik. Kui tema tunneb ennast selles positsioonis rahuliku ja enesekindlana, siis ma ei oskaks paremat poosi võttagi," selgitas ta.

Ka presidendi julge naeratuse kiitis Männimägi heaks. Tema tõlgendab seda kui kinnitust, et tänapäeva Eestis on hea elada.

Lisaks on presidendil kaks ametlikku fotot veel: üks neist on tehtud heinamaal, teine metsas. Männimäe sõnul võikski presidendist rohkem kui ametlik foto olla.

"Ma arvan, et Eesti president peaks iga kvartal laskma endast uued portreed teha. See käib artistielu juurde, et sa oled kogu aeg värske, kujuned selle sees ja naudid seda protsessi," lausus ta.