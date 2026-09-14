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Loomaaia asukad ootavad lahkete annetajate aiasaaduseid

Terevisioon
Foto: Tallinna loomaaed/Inari Leiman
Terevisioon

Nagu ka eelnevatel sügistel, ootab Tallinna loomaaed ka sel aastal annetuseks aiasaaduseid.

Kuigi kampaania pealkiri on "Kõrvitsakampaania", oodatakse loomadele ka teisi köögi- ja puuvilju. Näiteks sobivad lisaks kõrvitsatele ka õunad, porgandid, peet, kaalikas ja tammetõrud, kuid ei sobi niidetud muru, lehed ja oksad, kastanid.

Tallinna loomaaia kommunikatsioonispetsialist Anita Tamm rääkis "Terevisioonis", et mõned aastad tagasi kogus loomaaed lausa 16 tonni kõrvitsaid. Nendest jagus loomadele kuni kevadeni.

"Neid söövad väga paljud looma. Kõige rohkem ikkagi elevandid, aga ka näiteks maod, kilpkonnad ja kaslased. Muidu kiskjad kõrvitsat ei söö, aga lumeleopardile meeldib oma küüned kõrvitsa sisse panna, kõrvitsat veeretada ning sellega mängida. Selleks anname kassidele ka," tutvustas ta.

Väga oluline on, et aiasaadused ei oleks riknenud, lahti lõigatud ning neile pole peale joonistatud. "Et need oleks piisavalt kvaliteetsed, et saaksime oma loomadele anda," rõhutas Tamm.

Esmaspäeval alanud kõrvitsakampaania raames saavad ennast loomaaia kodulehel registreerida kõik, kes soovivad oma aiasaadused loomaaiale Omnivaga tasuta teele panna. Samuti võivad soovijad väiksemad kogused ise loomaaia põhjaväravasse viia.

Kõrvitsakampaania kestab 23. oktoobrini. 24. oktoobril tähistatakse loomaaias traditsioonilist kõrvitsapäeva.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

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