Kalle Sepp: nädalaga olen saanud osavaks issiks

Esmakordselt isaks saanud Kalle Sepp rääkis "Ringvaates", et pärast sünnitust pandi vastsündinu tema rinnale ja pisitütar haaras kõvasti rinnakarvadest kinni. Sepa sõnul on ta nädalaga nii osavaks issiks saanud, et hoiab last pestes ühe käe peal, vahetab mähkmeid ja rahustab teda lauldes.

"Olin esmakordselt sünnituse juures. Müts maha kõikide naiste ees, no on ikka vägitegu küll ja sa oled vabatahtlikult nõus seda tegema. Mõnel läheb ruttu meelest ära ja tehakse paari aasta pärast järgmine laps veel. Mina hoidsin sünnitusel kätt, üritasin olla rahulik ja teha seda, mida mulle öeldakse, ma oma peaga seal väga ei mõelnud," kirjeldas esmakordselt isaks saanud Kalle Sepp.

Sepa sõnul ütles ämmemand ka, et mõnel naisel on rohkem valus ja teisel vähem, aga seda kõrvalt vaadata on ikka päris raske. "Sa ei saa mitte midagi teha," nentis värske isa.

Pisitütar anti värske isa sülle kohe pärast sündimist. "Pidin särgi ära võtma, et ihukontakt peab lapsega olema. Mu rind on suuri karvu täis, üritasin teda küll kuidagi eemale nendest nihutada, aga ta võttis väga kõvasti rinnakarvadest kinni," muheles Sepp.

"Ämmaemand näitas mulle ette ja ma pesin teda, laps ühe käe peal ja söötsin väikese süstlaga, kui oli vaja lisapiima. Seda kõike olen ma haiglas harjutanud. Mul on nii suured käed, et saan lapse ilusti ühe käe peale võtta, et kraani all pesta," nentis värske isa.

Sepa sõnul hoidis ta oktoobri ja pool septembrikuud töökohustustest suhteliselt vabana, aga nüüd hakkab suurem töö taas pihta. "Aga ma olen päeval kodus ja kui õhtul töölt tulen, võtan vahetuse üle," nentis Sepp. "Kui ma esinemiselt koju jõuan, ei taha ju kohe magama ka minna, energia on veel sees."

Sepp tõi välja, et uni on tal küll kogu aeg. "Kõik on hakkama saanud, miks ma ei peaks saama," sõnas muusik.

Lapse sünni tõttu pole ta mõnda proovi jõudnud, aga õnneks antakse kõik andeks, kui naine on rase ja laps hakkab sündima. "Mitte te ma selle taha kuidagi poeks," tõdes Sepp.

"Kui kõht on täis, mähe vahetatud, lutt suus ja laps ikka nutab, siis tegelikult ei ole midagi teha, võid laulda, käte peal seista ja mööda tuba käies last kussutada, aga kui ta tahab karjuda, siis ta karjub ja ainuke variant on ta tissi otsa panna. Siis laps rahuneb ja kõik on hästi. Meestel see asi nii ei käi, see üks asi on puudu, et last maha rahustada," tõi Sepp välja.

Sepp laulis pisitütrele juba siis, kui laps talle esimest korda sülle pani. "Vähemalt korraks on tal jälle uus ja huvitav. Kuulab ja siis nutab jälle edasi," muheles Sepp.