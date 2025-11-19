Loomaaia kuraator: loomadele väga meeldib ekstreemne ilm

Loomaaia kuraator Inari Leiman rääkis saates "R2 Hommik!", et talvine loomaaia külastuskogemus võib olla väga eriline, sest loomaaia asukatele väga meeldib tormine, vihmane ja karge ilm ning siis võib näha loomi teistmoodi olukorras, näiteks piisonid võivad hakata lumetormiga jooksma.

"Nii talv, sügis kui ka varakevad on loomaaias kõige põnevam aeg. See tuleb osaliselt ka sellest, et meil on siis suhteliselt vähe külastajaid. Kuna meie loomad on harjunud, et neid käiakse vaatamas, siis nad tunnetavad seda, et vaatajaid on vähem ja tunnevad nende vastu rohkem huvi ning see teeb ka külastuskogemuse huvitavamaks," selgitas Tallinna loomaaia juhtivspetsialist ja kuraator Inari Leiman. "Loomaaed on avatud aasta läbi, meil pole ühtegi püha ega puhkepäeva."

Leimani sõnul loomad isegi igatsevad inimesi. Koroona ajal võis seda loomade hulgas märgata.

Suurtele kaslastele, näiteks amuuri leopardile ja amuuri tiigrile talv väga meeldib. "See on nende looduslik keskkond seal Amuurimaal, Kaug-Idas, kus nad elavad. Seal on neil isegi külmem ja lumerohkem, kui meil siin viimastel aastatel on olnud," tõdes Leiman. "Neil on väga paks talvekarv, näiteks amuuri leopardi kõhukarva pikkus võib talvel olla lausa seitse ja pool sentimeetrit."

Elevandid saavad ka talvel õues käia, kuid peab jälgima, et ei oleks libe. "Loomade jaoks ei olegi ekstreemset ilma, sest nii-öelda koerailm, kui inimene ei taha välja minna, meeldib loomadele väga. Piisonid hakkavad lumetormiga jooksma, terve kari jookseb, ja see on väga võimas vaatepilt. Amuuri tiiger Aleksander nautis tormist ilma väga, kõndis ringi ja jalutas torus. Kiskjaid ajab tormine ilm saaki jahtima. Loomadele meeldivad erilised ilmaolud."

Talvel on Leimani sõnul loomaaias ringi jalutada väga tore, tuleb end ainult ilmale vastavalt riidesse panna. "Vihmametsa restoran on meil aasta ringi lahti, nii et ka talvel saab nüüd loomaaias süüa."