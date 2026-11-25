Teisipäeval eetris olnud ETV saade "Impulss" võttis luubi alla narkootikumide laia leviku Eestis. Enne saate eetrisse minekut ilmus ERR-i uudisterportaalis lugu sellest, kuidas tuntud Eesti muusikud tunnistasid kokaiini tarvitamist. Kuigi loos pole mainitud muusikute nimesid, teatasid teised meediaväljaanded hiljem, et tegemist on Laura Põldvere ja Ewert Sundjaga, kes ka seda kinnitasid, kuid lisasid, et kõnealused sündmused toimusid aastaid tagasi.

Kuna Laura Põldvere osaleb tänavu ka Eesti Laulul, kerkis avalikkuses üles küsimus, kas laulja saab võistlusel jätkata. ERR-i elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi kinnitas Raadio 2 hommikuprogrammis, et Põldvere saab võistlusel edasi osaleda.

"Püüame teda sellel teekonnal igati aidata ja ehk õnnestub meil temalt varem kommentaar või intervjuu saada sel teemal, kuidas ta minevikku näeb. Nagu ta ise on avalikult öelnud, ta on oma elu muutnud. Me kõik saame ühtemoodi aru, et kokaiini tarvitamine, levitamine ja ostmine ei ole okei. Aga ma isiklikult arvan, et alati tuleb anda inimestele teine võimalus just sel hetkel, kui ta ise on seda tunnistanud, et ta püüab ja tahab paremini," ütles Killandi.

Killandi leiab, et narkootikumide levik ja tarvitamine on kogu Eesti mure. Seega leiab ta, et muusikute niinimetatud tühitamisest ei võidaks keegi, sest see ei aita neil eluga paremini toime tulla.

"Nagu eilses "Impulsi" saates kuulsime, ütlevad ka ametkonnad, et neil on ka keeruline, sest rahastust napib ja kuidas siis aidata inimesi võõrutusele, kuidas jätkata Ööhaldjate tegevust. Minu meelest oli see väga muljetavaldav, et on olemas inimesed, kes jälgivad ja kelle poole saad pöörduda, kui hädas oled," lausus ta ja lisas, et samuti saab ka Eesti Laul teema olulisusele tähelepanu pöörata.

"Võib tunduda, et kuulsatel inimestel on lihtne sellest olukorrast välja tulla, et nüüd nad siin jälle on ilusas kleidis või kaunis pintsakus ja elu on kõik okei, aga minu meelest Jan [Uuspõld] eriti rõhutas eile, et see ei ole lihtne. Ei maksa arvata, et kuulsad inimesed ei nuta kunagi. Ühest küljest see tõmbab rohkem tähelepanu, aga teisest küljest tuleb rohkem selgitada, et kui on probleem, siis see on keeruline," rõhutas Killandi.