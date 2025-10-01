X!

Nooremteadur: vorsti ja juustu võiks asendada tervislikumate valikutega

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Ülemaailmsel taimetoitluse päeval valmistas TTÜ nooremteadur Eliis Salm "Terevisioonis" maitsva ja tervisliku taimetoiduvõileiva ja andis häid näpunäiteid, millega asendada vorst ja juust. Salmi sõnul on vorstid ja juustud olemas ka taimse toidu maailmas, aga parem oleks asendada need tervislikumate alternatiividega.

"Kui juba teha otsus, et liha toidust välja võtta, võiks võtta välja ka piimatooted. Vegetaarne toit on tänases maailmas küsitav. Näiteks koolides vegetaarse toidu pakkumine on alati problemaatiline, sest see tegelikult ei aita laktoosi- ja kaseiinitalumatuid ega ka allergikuid," ütles TTÜ nooremteadur Eliis Salm.

Vorstid ja juustud on olemas ka taimse toidu maailmas, aga parem oleks mõelda, mida ma saaksin nende asemel võileiva peale panna. "Minu peres on võileivad alati rikkalikud ja võimalikult tervislikud," sõnas Salm.

Taimetoitluseks nimetatakse sellist toitumist, mille puhul ei sööda loomset päritolu toitu. "Sinna alla aga kuuluvad ka vetikad, mis pole päriselt taimed," lisas nooremteadur.

Salm praadis pannil viilutatud suvikõrvitsa ja seened, lisas veidi ürdisoola. "Sool võiks olla jodeeritud. Poest saab osta ka majoneesi, mille valmistamisel ei ole kasutatud muna."

Nooremteadur soovitas kasutada tofut, mille maitsete maailm on hästi kirju, hummust ja pestosid ning samuti maitsepärmi, mis annab juustust ja pähklist maitset.

Rukkipala peale määris Salm natuke majoneesi, karulaugupestot ja hummust ning lisas spinatilehti, praetud suvikõrvitsat ja seeni, tomatit ja suitsutofut.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Reimo Sildvee

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

30.09

"Õnne 13" uuel hooajal jõuavad Mornasse nii valimised kui lusitaania teod

29.09

Jassi Zahharov: elus ei tohi mitte midagi maha salata

30.09

Režissöör Heilika Pikkov: Piip ja Tuut õpetasid mind nägema igapäeva ilu

29.09

Kärt Johanson: muusika on põhjus, miks me Tõnisega kokku saime

29.09

Päästeamet hoiatab suitsuandureid kontrollivate libainspektorite eest

29.09

Inga Lunge: suuna oma ressurss tahan-ülesannetele, sest sealt tuleb energia

30.09

ETV pärjati armastatuima meediabrändi tiitliga, teisel kohal on ERR.ee

29.09

Eesti pusleäss pani 500-tükilise pusle kokku 50 minutiga

29.09

"Klassikatähtede" avasaate võitis Ukraina juurtega pianist Havryil Sydroyk

26.09

Emma Tross: kahetseda pole midagi, sest armastus võidab alati kõik

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo