Nooremteadur: vorsti ja juustu võiks asendada tervislikumate valikutega

Ülemaailmsel taimetoitluse päeval valmistas TTÜ nooremteadur Eliis Salm "Terevisioonis" maitsva ja tervisliku taimetoiduvõileiva ja andis häid näpunäiteid, millega asendada vorst ja juust. Salmi sõnul on vorstid ja juustud olemas ka taimse toidu maailmas, aga parem oleks asendada need tervislikumate alternatiividega.

"Kui juba teha otsus, et liha toidust välja võtta, võiks võtta välja ka piimatooted. Vegetaarne toit on tänases maailmas küsitav. Näiteks koolides vegetaarse toidu pakkumine on alati problemaatiline, sest see tegelikult ei aita laktoosi- ja kaseiinitalumatuid ega ka allergikuid," ütles TTÜ nooremteadur Eliis Salm.

Vorstid ja juustud on olemas ka taimse toidu maailmas, aga parem oleks mõelda, mida ma saaksin nende asemel võileiva peale panna. "Minu peres on võileivad alati rikkalikud ja võimalikult tervislikud," sõnas Salm.

Taimetoitluseks nimetatakse sellist toitumist, mille puhul ei sööda loomset päritolu toitu. "Sinna alla aga kuuluvad ka vetikad, mis pole päriselt taimed," lisas nooremteadur.

Salm praadis pannil viilutatud suvikõrvitsa ja seened, lisas veidi ürdisoola. "Sool võiks olla jodeeritud. Poest saab osta ka majoneesi, mille valmistamisel ei ole kasutatud muna."

Nooremteadur soovitas kasutada tofut, mille maitsete maailm on hästi kirju, hummust ja pestosid ning samuti maitsepärmi, mis annab juustust ja pähklist maitset.

Rukkipala peale määris Salm natuke majoneesi, karulaugupestot ja hummust ning lisas spinatilehti, praetud suvikõrvitsat ja seeni, tomatit ja suitsutofut.