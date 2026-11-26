Ettevõtja Urmas Sõõrumaa rääkis "Psühhos", et kui tema usaldust pettis väga lähedane sõber, peitis ta valusad tunded sügavale sisemusse. Hannes Hermaküla sõnul võib truudusetus paarisuhtes olla meeleheitlik appikarje ning noorte usaldusisik Aive Makko tõi välja, et kui usaldus on võidetud, tuleb palju rohkem siiraid ja ausaid probleeme välja.

"Ega meil ju muud üle ei jää kui inimesi usaldada. Mina olen usaldaja tüüp ja eks ma olen ka kõrvetada saanud, aga usaldan ikka. Mul peaaegu ei ole vaenlasi, kümneid ja kümneid töötajaid on minu juurest ära läinud ja peaaegu mitte kunagi riiuga," ütles ettevõtja Urmas Sõõrumaa. "Ma ei kanna usaldamatust endaga kaasas, sest see teeb mu haigeks."

"Inimene on teadvelolekus võib-olla mõni protsent kogu oma ajast, ülejäänud on alateadvus ja kui me pakime sinna usaldamatust ja hirme, siis me ei pea kaua vastu," tõi ettevõtja välja.

"Kõik sõnad, mis meie vahel eksisteerivad, ei ole üldse mitte niisama, nagu näiteks veri on paksem kui vesi, kõhutunne, laks vastu tagumikku, et mõistus pähe tuleks, hea nina. Nendel sõnadel on väga sügav tähendus," nentis ta.

Sõõrumaa meenutas, et tal töötas vahepeal Venemaal üle 11 000 inimese. "Kaotasin Venemaal kõik oma ärid, umbes 30 miljonit eurot. Inimene, kes mu ärid seal üle võttis oli mulle nii lähedane inimene, kellega reisime koos mööda Venemaad, magasime ühes voodis. Aitasin ta perekonda raskete haigustega toime tulla ja lõpuks organiseeris ta kõikide mu äride ülevõtmise Venemaal. Pikka aega sisendasin endale, et ma olen talle kõik andeks andnud," sõnas ettevõtja.

Sõõrumaa tõdes, et kui Eestis käiv Osho kooli õpetaja Veet Mano kutsus teda privaatsele seansile, andis padja kätte, öeldes, et peksa patja vastu maad ja aja nii välja kõik, keda sa ei usalda, polnud tal ühtegi inimest mõttes. "Ma ütlesin talle, et olen kõigile andeks andnud. Kui ma olin aga peaaegu kokkuvarisemise äärel patja peksnud, hakkasid mulle näo ette ilmuma pildid. Kõigepealt Aleksander, aga siis veel viis-kuus nägu. Siis tajusin seda, et väga lihtne on andeks anda, aga see, mis on sügaval meie sees ja kriitilises olukorras välja tuleb, on väga sügav. Sain aru, et ma tegelikult ennast ka natuke ilustan nende sõnadega," tõdes ettevõtja. "Ma ei kanna seda kaasas, aga kuskil sügavas on need tunded olemas."

Sõpru, kellega ta kõike jagab, on tal elus olnud üks-kaks, mitte rohkem.

Jüri Allik: naised ei ole paremad inimestetundjad kui mehed

"Selge on see, et usaldus on aja jooksul väga palju kasvanud. Võiks öelda, et rohkem usaldavat aega kui tänapäeval pole kunagi varem olnud. See on loogiline, sest usalduse vastand mitteusaldamine on reeglina seotud agressiooni, rünnaku või pahatahtlikkusega," ütles Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor ja akadeemik Jüri Allik.

Alliku sõnul on kahjuks teaduses olnud ka palju pettusi. "Psühholoogid on vahele jäänud sellega, et miks teha katseid ja värvata sada inimest, kui võib need kõik ise välja mõelda," nentis Allik.

Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor ja akadeemik Jüri Allik Autor/allikas: ERR

"Usaldus on lisaks kultuurile, ühiskonnale ja kasvatusele väga palju ka iseloomu küsimus. Võiks öelda, et mõned inimesed on loomu poolest vähem usaldavad. See muutub elu jooksul kahjuks väga vähe. Muuta saab seda, kuidas sa oma tendentsi realiseerid või taltsutad," tõi Allik välja.

Üks legend, mis Alliku tehtud uuringus purunes, oli see, et naised on paremad inimestetundjad kui mehed. "Võib-olla see mõnes riigis vastab tõele, aga Eestis mitte."

Hannes Hermaküla: truuduse murdmine paarisuhtes võib olla meeleheitlik karje midagi muuta

"Lapsed, kellega ma igapäevaselt tegelen, on vanemate vastu oma usalduse kaotanud ja põhjused selleks on väga erinevad, hooletusse jätmine, sõltuvusteemad, vanemad pole saanud oma lastega hakkama. Noore inimese puhul on alati midagi päästa," ütles SOS Lasteküla grupikodu teenuse juht ja noorte usaldusisik Aive Makko.

"Loomulikult ei saa usaldus tekkida kiiresti, see võtab väga palju aega. Juhtub, et mõni noor ei hakkagi usaldama ja ei usalda elus enam mitte kedagi. Noorega peab eelkõige ausalt suhtlema. Sellega tuleb ka leppida, et mõni laps võib lukku jäädagi," nentis noorte usaldusisik Makko, mõeldes lastele ja noortele, kes on oma perest ära võetud.

"Kõige ideaalsem on, kui noor püüab oma käitumist muuta, et oma usaldusisikule meeldida. Me ju kõik lapse ja noorena väga tahtsime, et meid usaldatakse. See pani meid teistmoodi tegutsema," tõdes Makko.

Usaldus on Alliku sõnul meie loomulik reaktsioon. "Usaldamatus on patoloogia või anomaalia. Loomulik on, et kõik usaldavad teist ja probleemid tekivad sellest, et keegi on seda usaldust reetnud," sõnas Allik.

"Mingite väikeste märkide abil saad aru, et usaldus on tekkinud," ütles ajakirjanik ja perenõustaja Hannes Hermaküla.

Ajakirjanik ja perenõustaja Hannes Hermaküla Autor/allikas: ERR

"Hingeliselt enda avamine teisele inimesele on hell asi," tõi Hermaküla välja. "Sa annad teisele inimesele enda haavamise võimaluse."

"See on arm, kus sa saad haava. Vahel ka paarisuhtes, kui truudust murtakse. Vahel on see lihtsalt meeleheitlik karje midagi muuta selles paarisuhtes, mitte niivõrd see, et oleksid huvitatud kellegi teisega magamisest. Sa meeleheitlikult murrad suhte või teed selle teo, mõlemad osapooled tulevad kokku ja hakkavad suhte nimel tööd tegema, ehitavad suhte uuesti üles ja ütlevad sageli, et nüüd on suhe parem, kui see oli alguses, aga arm alati jääb," nentis Hermaküla.

Hermaküla tõi välja juhtumi, mis on tal siiamaani meeles, kui tema ema eksis lasteaias tema vastu, kui ta oli nelja-aastane. "See oli esimene kord, kus ma sain aru, et täiskasvanutel ei ole alati õigus. Minul oli õigus ja emal ei olnud, aga mina sain karistada, kuigi ma ei olnud millegi vastu eksinud. Mul on see küll meeles, aga ma ei ole vihane ega käi oma ema haua peale sülitamas," sõnas Hermaküla.

Alliku sõnul on üks viis emotsionaalselt ebameeldivast mälestusest lahti saada, konstrueerida see psühholoogiliselt ümber.

Aive Makko: kui usaldust ei ole, siis probleeme ka ei ole

"Laps peab õppima elama oma minevikuga, sest teist võimalust ei ole. Last saab aidata sellega, et otsida seoseid, miks nii on läinud, sest kunagi pole vanemad olnud ju teadlikult halvad oma laste vastu. See on juhtunud mingitel põhjustel," tõi Makko välja.

Hermaküla sõnul suri tema vend vähki, ajukasvajasse. "Vaatasin tema võitlust ja pingutust kõrvalt, millest ta läbi läks, kaotusvalu ja tema haihtumist füüsilisest ilmast ja tegin neli aastat hiljem hüvastijätuks läbi täispika triatloni. See oli ka päris valus, aga mõeldes oma vennale, siis sinu igapäevane tilluke mure tundub suhteliselt tühine pseudomure olevat," nentis Hermaküla.

"Noore südames oleva mure suurust mina ei oskagi mõõta. Kui usaldus on võidetud, tulebki palju rohkem siiraid ja ausaid probleeme üles. Kui usaldust ei ole, siis probleeme ei ole," nentis Makko.

SOS Lasteküla grupikodu teenuse juht ja noorte usaldusisik Aive Makko Autor/allikas: ERR

"See on hea küsimus, kas perekond ongi usalduse musternäide või on see midagi muud," ütles Tallinna Ülikooli semiootika professor Daniele Monticelli.

"Mina usaldan eestlasi palju rohkem kui itaallasi. Itaalias on usaldusega palju keerulisem. See on palju seotud ajaloo ja religiooniga. Eestlased pole küll religioossed, aga luterlus on neile omase käitumisviisi kenasti sisse peksnud. Nad ei usu küll jumalat, aga ikkagi see, et tuleb olla aus, maksta oma võlad on eestlaste puhul kenasti selge. Itaallased oma katoliiklusega on selles aspektis ambivalentsemad ja lõpuks võiks ikkagi saada andeks. Itaallased usuvad sellesse, et lõpuks on neid ikkagi võimalik päästa ja rehabiliteerida, ükskõik mida sa teed," tõdes Monticelli.