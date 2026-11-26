Tšellist Silvia Ilves rääkis "Ringvaates", et ootab tütre sündi väga, sest siis saab ta abikaasa suurest tähelepanust natuke puhata. 15-aastasena kaheksast lapsest unistanud Ilvesele meeldib, kui saab oma poegadega midagi ühiselt ette võtta ja on eesmärke, sest muidu jääks ta diivanile lösutama ja kaalu koguma.

"Miks mitte oma poegadega tuurile minna, kui mu poeg Arthur alles aasta alguses näitas välja oma laulutahet, kuigi ta on lõõritanud juba titest saadik. Lastega ju kunagi ei tea, mis juhtuda võib," tõdes tšellist Silvia Ilves, kes on pilli mängima pannud kõik oma neli poega.

Ilvese sõnul pole ta kõiki poegi ühel hetkel saanud. "Kui oleks nelja poega korraga nullist vaja koolitada, oleks tõenäoliselt raske, aga kõigepealt tuli üks, siis teine ja vaikselt kasvatad seda koormust. Mulle meeldib poistega tegeleda ja mulle meeldib kui on tegevust ja eesmärke. Mulle meeldib kui poistega saab midagi ühiselt ette võtta, sest muidu jääksin diivanile lösutama ja kogun kaalu. Nii nagu ikka raseduse lõpus võetakse rahulikult," nentis Ilves.

"Iga laps tuleb koolist erineva emotsiooniga. Kunagi ei tea, mis seal oli, keegi sai võib-olla kehva hinde, ei tunne ennast hästi, igasuguseid asju võib koolis ette tulla. Arthur on meil enamasti rõõmsameelne, teeb igasuguseid klounitempe, teisel lapsel on vahel täiesti madalseis. Kõik on mööduv, inimlik on olla emotsionaalne ja alati ju ei paistagi päike," tõi Ilves välja.

Ilves abiellus suvel ja tema perre lisandus ka abikaasa kaks last. "Meie kasvatada on täna kuus last. Mu emal oli ka kuus last kasvatada. Mu mees küsis mu käest, mitme lapsega me siis kokkuvõttes arvestama peaksime. Ma ütlesin, et kui ma olin 15-aastane, siis unistasin kaheksast lapsest," muheles Ilves.

Tütre sündi ootava Ilvese sõnul lubas lapse eest hoolitseda abikaasa. "Ma lausa ootan, et saaks sünnitamisega ühele poole, siis hakkab abikaasa rohkem tütrele tähelepanu pöörama. Ma saan oma abikaasa käest liiga palju tähelepanu, tal on minu jaoks nii palju aega. See on iseenesest väga armas, aga siis ma saan võib-olla ka natuke rohkem hingata."

Silvia Ilves ja pojad