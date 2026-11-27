Keilas elav kolme lapse ema Mari-Liis Azojan rääkis "Ringvaates", et leidis Halloweeni ajal toimunud kommijooksult saadud maiustuste seest nõela ja klambri. Azojani sõnul käivad järgmisel aastal lapsed Halloweeni ja mardipäeval ainult sõprade juures, sest võõraid nad enam ei usalda.

"See juhtus eile, kui abikaasa pistis käe taskusse ja võttis sealt välja kommi, mille lapsed olid saanud Halloweeni või mardipäeva ajal. Nad ikka annavad meile, sest saavad komme nii palju. Järsku vaatas abikaasa mulle suurte silmadega otsa, sest kommi keskele oli surutud klamber," meenutas kolme lapse ema Mari-Liis Azojan ja tõi välja, et klambreid nende kodus üldse ei kasutatagi.

Azojan läks kohe laste tuppa, et ka teised kommid üle vaadata ja oma õuduseks leidis laps ühe kommi seest terava õmblusnõela. "See oli väga šokeeriv," lisas Azojan.

Samal õhtul helistas pere politseisse ja andis asitõendid neile üle. "Hetkel püüame taastada trajektoori, kust politsei saab edasi uurida," tõi Azojan välja.

Terviseamet on varasemalt hoiatanud, et kommide sisse on pandud ka narkootilisi aineid ja kangeid ravimeid.

"Meie pere on hirmul ja järgmisel aastal ei soovi lapsed enam ka marti ja kadrit jooksma minna. Või kui soovivad, siis lepime tuttavatega kokku, kelle juurde minna. Sellist asja on väga õõvastav ise kogeda," sõnas Azojan.

Pere postitas õõvastava uudise ka sotsiaalmeediasse. "Tahtsin meie kogukonnaliikmeid hoiatada. Ei osanud oodata, et see läheb nii laialdaselt levima. Mulle on kirjutatud isiklikke kogemusi ka eelnevatest aastatest, kus on juhtunud sarnaseid lugusid. Sotsiaalmeedias postituse kommentaare lugedes selgus, et probleeme on olnud ka mujal Eestis, praegusel aastal mainiti ka Nõmme piirkonda," nentis Azojan.

Pereema sõnul ei välista ka kinnised kommipakid ohtlike esemete olemasolu paki sees. "Meil lõpuks suurem osa komme lõpetaski prügikastis, sest lapsed ei julgenud neid enam süüa," tõdes Azojan.